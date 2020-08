Il Senatore Tommaso Nannicini, che da tempo si sta battendo per l’accordo sul riconoscimento delle pensioni tra Italia e Albania, è tornato sull’argomento nella tavola rotonda virtuale “A 29 anni dalla nave Vlora” organizzata ieri da Albania News, l’associazione Volare e Shqiptari i Italise.

Pensioni Italia-Albania

“Abbiamo accordi bilaterali con molti paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, dalla Tunisia all’Argentina, ma non abbiamo un accordo bilaterale con l’Albania nonostante i rapporti forti e consolidati tra i due paesi.

Questo vuol dire molti diritti negati per molti albanesi che hanno dato il loro contributo con il loro lavoro al nostro paese e anche molti italiani, che hanno lavorato e lavorano in Albania e che non vedono riconosciuto i propri contributi.

E’ da un po’ di anni che cerchiamo di portare questo problema ad una soluzione. Io mi auguro che, continuando con la pressione della comunità italo-albanese, possiamo ravvivarla per risolvere questo problema che ha bisogno soltanto di un accordo bilaterale. I fondi già ci sono, sono nel bilancio previdenziale. Manca un po’ di volontà politica.” – ha dichiarato il Senatore Tommaso Nannicini.

Quest’ultimo lo scorso anno ha proposto un emendamento che stanziava 20 milioni di euro per la firma di una convenzione bilaterale tra Italia e Albania in materia di pensioni, una cifra più che sufficiente a fronte dei dati Inps. L’emendamento ha passato il vaglio della commissione bilancio ma la maggioranza 5Stelle-Lega ha votato contro nel merito in commissione lavoro.

L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (dall’Argentina al Canada e Quebec, Tunisia, Israele, Turchia, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Serbia e Vojvodina).

Queste convenzioni sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un’attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini, tra cui la Pensione.

Tommaso Nannicini è Senatore della Repubblica, componente Commissione Lavoro. Economista, è professore ordinario dell’universita Bocconi di Milano. Nel Governo Renzi è stato sottosegretario alla Presidenza de Consiglio.

