Padova, 22 settembre: cerimonia della premiazione annuale di Pari e Uguali. Tra i premiati l’albanese Vojsava Zagali

E’ la seconda volta che tra i premiati troviamo una cittadina albanese e ciò non può che farci sentire orgogliosi della nostra comunità. Questa volta Vojsava Zagali, presidente dell’Associazione Italo Albanese di Padova BESA, ma già nella prima edizione del premio (2013) è stata premiata un’altra cittadina albanese, Egi Cenolli.

Pari e Uguali è un’associazione fondata a Padova nel 2011, inizialmente interessata a combattere la discriminazione e la violenza sulle donne, ora attiva su un sociale più allargato: atleti paralimpici, persone che si distinguono nei vari ambiti della vita sociale e discriminazioni di genere.

Nel 2018 riconosciuti dalla Regione del Veneto come associazione di promozione sociale, è iscritta al registro provinciale di Padova e a quelli comunali di Padova e Selvazzano Dentro. Gli associati sono presenti in Italia e all’estero.

L’Associazione è attiva facendo formazione nelle scuole, incontrando associati, simpatizzanti e altre associazioni per scambiare idee e opinioni, organizza conferenze e un premio annuo conferito a persone che si sono distinte nell’attività sociale e culturale, non necessariamente associati.

Nelle cinque edizioni precedenti sono state premiate 19 persone o enti, quest’anno si continua a premiare anche persone non residenti in Veneto.

È stato scelto Albignasego per il premio 2018, ringraziamo il Sindaco Filippo Giacinti, il vice Sindaco Gregori Bottin, gli assessori Valentina Luise e Roberta Basana, per aver accolto la nostra richiesta e aver condiviso la preparazione dell’evento, ci impegniamo a rendere questo premio veramente speciale.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Regione del Veneto, la Nuova Provincia di Padova, la Città di Albignasego e Città di Spilimbergo.

I premiati della sesta edizione sono:

Katia Aere , atleta paralimpica di Spilimbergo, campionessa di nuoto.

, atleta paralimpica di Spilimbergo, campionessa di nuoto. Marco Bovo , scrittore, poeta, musicista e pittore di Padova.

, scrittore, poeta, musicista e pittore di Padova. Vojsava Zagali , di Padova molto impegnata nel sociale.

, di Padova molto impegnata nel sociale. I Rangers d’Italia, nucleo di Albignasego, impegnati nell’educazione e tutela dell’ambiente e protezione degli animali.

Dettagli cerimonia premiazione

sabato 22 settembre 2018 | ore 17:00

Sala Verdi di Villa Obizzi | Albignasego – Padova

Biografia di Vojsava Zagali

Vojsava Zagali nasce nel 1963, dove si laurea in Ingegneria Forestale, Vince nel 1993 una borsa di studio e s’iscrive al Corso di dottorato in Ecologia Forestale presso l’Università degli Studi di Padova, seguono altri studi tra cui un Master in “Diritto, Economia e Politica dell’UE“.

Svolge attività d’interpretariato presso la Procura di Padova e ha lavorato come mediatrice interculturale con il Comune di Padova e l’Associazione Migranti Onlus. Scrive per i giornali online Albania News e Interessi Comuni Journal, fondando in quest’ultimo una rubrica dedicata interamente all’Albania.

Ha gestito una rassegna stampa in lingua albanese nell’ambito del Progetto “MeltingPot Europa” finanziato dai Comuni di Padova e Venezia. Ha partecipato in prima linea alla raccolta firme contro il traffico degli organi dei bambini, consegnate in forma ufficiale al Presidente della Repubblica Albanese.

E’ presidente e socio-fondatore dell’Associazione Culturale Italo Albanese BESA di Padova.

