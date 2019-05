Elezioni amministrative 2019. In queste settimane Albania News ha ampiamente dato spazio alla forte presenza di candidati di origine albanese alle ormai imminenti comunali ed alla presenza di Gerarta Ballo nella Circoscrizione Sud alle Europee.

Ad oggi sono oltre 160 candidati di origine albanese censiti da Albania News

Oggi vi presentiamo Oldrin Shkurti, candidato a Osimo (Ancona) con il Movimento 5 Stelle in sostegno del candidato sindaco David Monticelli.

Intervista a Oldrin Shkurti

Sono Oldrin Shkurti ho 42 anni, sono nato a Vlorë, dove ho studiato e mi sono diplomato c/o il ginnasio “Ali Demi” nel 1995.

Sono sposato ed ho un figlio, lavoro in una ditta di stampaggio materie plastiche. Sono candidato consigliere con il Movimento 5 Stelle Osimo con candidato sindaco David Monticelli. Purtroppo nella nostra città sono sette candidati sindaco e ben 17 liste! Tutte liste civiche tranne una del PD.

1.Qual è la tua proposta all’interno del programma del Movimento 5 Stelle?

Nello specifico sono portavoce della comunità albanese di Osimo, e mi occupo dei giovani e dello sport.

2. In caso di vincita cosa pensi di proporre di innovativo per tutta la cittadinanza?

La mia aspirazione è che tutti i ragazzi e ragazze abbiano la possibilità di praticare lo sport, senza gravare ulteriormente sulle tasche dei genitori. Attualmente le famiglie per dare un miglior percorso formativo/educativo scelgono la via dello sport per i propri figli. Questo comporta dei sacrifici per tutti noi genitori, che ogni giorno mettiamo mattone su mattone per fare in modo che i sogni dei nostri figli si realizzino!

3. Secondo te perché ti dovranno votare?

Sono un osimano deluso dalla politica, negli ultimi 20 anni ho visto il declino generazionale, i giovani, purtroppo, sono disinteressati e senza obiettivi! Ho deciso di mettermi in gioco, provando nel mio piccolo a cambiare Osimo e a dare il mio contributo per il futuro di questi ragazzi.

4. Essere in possesso di una doppia cittadinanza, appartenere a più culture e parlare più lingue è un punto di vantaggio o svantaggio secondo te e perché?

Certamente è un vantaggio, ti dà la possibilità di confrontarti e capire meglio le persone. Da cittadino semplice, mettere a disposizione le proprie conoscenze e stare vicino alla gente è una soddisfazione immensa.

5. Sei di origine albanese. Cos’è l’Albania per te?

L’Albania è il paese che mi dato le origini, l’istruzione. Sono orgoglioso di del mio paese, e spero un giorno, non tanto lontano, di vederla come parte integrante del Europa!

6. Cosa significa avere un nome straniero nella tua quotidianità?

Bella domanda… fortunatamente ad Osimo non ho mai riscontrato difficoltà, anzi il contrario. Gli albanesi ad Osimo sono perfettamente integrati nella vita sociale della città. Lavorando con dedizione e impegnandosi hanno guadagnato il rispetto di tutti. Sono veri cittadini osimani!

7. Sei abbastanza italiano per chi ti voterà?

Ho lasciato l’Albania a soli 18 anni, ne ho vissuti 24 ad Osimo…. sembra che sono più italiano, che albanese….

8. Ci tieni ai sondaggi? Cosa dicono della lista in cui ti sei iscritto?

No, non ci tengo proprio, anche perché i risultati dei sondaggi vanno sempre a favore di chi li ha commissionati! Il M5S ad Osimo, le scorse elezioni è risultato il partito con la maggiore preferenza.

9. Cosa significa essere integrati secondo te e quali sono le proposte da fare per migliorare le politiche che riguardano l’immigrazione?

Integrazione, onestà, trasparenza, partecipazione, lungimiranza: sono questi i nostri principi, la nostra bandiera. Dobbiamo proprio puntare a questi valori per un futuro migliore. Ed io sono fiero di onorare tutti questi principi.

10. Esiste una comunità albanese organizzata dove ti sei candidato/a? (tipo qualche associazione, una scuola, ecc). Quanti sono gli albanesi nella tua circoscrizione?

No purtroppo no, anche se conta 355 persone. Però ad Ancona ce ne sono due; “Aquila” e ” Aquila Calcio” che ha nelle sue fila ragazzi di ben 11 nazionalità diverse!

11. Non pensi che ti abbiano scelto solamente per attingere i voti della tua comunità?

Assolutamente NO. Frequento il M5S da diversi anni. Conosco benissimo David Monticelli, un uomo affidabile, molto competente e coraggioso. Mai si abbasserebbe a questi livelli, come fanno (purtroppo) altri suoi contendenti!

12. Cosa hai da dire agli altri candidati di origine albanese che concorrono in altre liste?

Fatevi valere e sostenete con forza le vostre idee.

13. Vuoi aggiungere qualcosa o dire altro che ritieni importante?

Il Movimento 5 Stelle non pensa alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni!