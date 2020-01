Il ministero degli esteri italiano ha nominato i suoi due nuovi ambasciatori in Albania e in Kosovo.

Fabrizio Bucci è il nuovo ambasciatore italiano in Albania. Il 55enne Direttore Generale per l’Unione Europea presso il ministero degli esteri italiano prende il posto di Alberto Cutillo, come era già stato annunciato dal ministro Luigi Di Maio durante la sua visita ufficiale in Albania dello scorso dicembre.

L’ambasciatore Bucci è giunto a Tirana nella giornata di ieri affermando di non vedere l’ora di affrontare mesi di impegni e attività nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra i due paesi.

“Immediatamente al lavoro per il sistema italia in Albania, ci aspettano mesi densi di attività e impegni, per rafforzare le relazioni tra i due paesi da sempre speciali l’uno per l’altro.” – ha dichiarato Fabrizio Bucci.

La stessa ambasciata d’Italia a Tirana ha dato il benvenuto al nuovo ambasciatore attraverso un post sulla pagina Facebook:

“Diamo il benvenuto al nuovo ambasciatore d’Italia a Tirana, Fabrizio Bucci.” – recita tra le altre cose il post.

Fabrizio Bucci è nato a Roma il 14 aprile 1964 e si è laureato in Scienze politiche presso l’Università di Roma nel 1988. Entrato in carriera diplomatica nel 1992, viene assegnato prima alla Direzione Generale Personale e poi alla Direzione Generale Affari Politici; parte per l’estero nel 1996 per prestare servizio al Cairo, dove rimane fino al 2000. In seguito, viene assegnato alla Rappresentanza permanente presso la UE.

Rientrato a Roma nel 2004, è assegnato alla Segreteria Generale, Unità per il Coordinamento. Riparte nuovamente per l’estero, questa volta a Washington, nel 2007, per rientrare poi in Italia nel 2013. Qui ricopre la funzione di Capo dell’Unità Afghanistan presso la Direzione Generale Affari Politici. Viene quindi promosso al grado di Ministro Plenipotenziario nel gennaio del 2014.

Successivamente viene nominato Direttore Centrale per l’Integrazione Europea e assume infine le funzioni vicarie di Direttore Generale per l’Unione Europea. Nel 2010 è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Nicola Orlando a Prishtina

La Farnesina rende nota, a seguito del gradimento del governo interessato, la nomina di Nicola Orlando come ambasciatore d’Italia a Prishtina. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. Nicola Orlando è nato a Motta di Livenza (Treviso) nel 1975.

Si è laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Trieste e, conseguito un Master in International Business, è entrato nella carriera diplomatica nel 2001. Dopo aver prestato servizio al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, svolge la prima esperienza all’estero a Riad, in Arabia Saudita, dal 2004 al 2008. I successivi quattro anni lavora in Afghanistan.

Dopo essere stato Capo della Componente Civile del Nato Provincial Reconstruction Team di Herat, è assegnato in qualità di Vice Capo Missione all’Ambasciata d’Italia a Kabul. Dal 2010 al 2012 serve nella stessa città come Consigliere del Nato Senior Civilian Representative per le questioni legate alla Transizione. Dal 2012 al 2015 segue dossier interni e regionali all’ambasciata d’Italia a Tel Aviv, Israele, facendo quindi ritorno a Roma, dove cura il dossier Nazioni Unite alla Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza.

Nel 2017 è trasferito in Libia in qualità di Vice Capo Missione all’ambasciata d’Italia a Tripoli. Dal 7 gennaio 2020 è Ambasciatore d’Italia nella Repubblica del Kosovo.

