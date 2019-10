Settimane all’insegna dell’Italia, quella appena trascorsa e quella in corso, per il cantante albanese Alban Skënderaj, che ha incluso la Toscana in due tappe musicali patrocinate dalla Comunità albanese in Italia.

Dopo essersi esibito sabato 12 ottobre a Firenze, infatti, il prossimo appuntamento sarà al teatro Comunale di Agliana per sabato 19, concerto in collaborazione con il Consolato onorario della Repubblica d’Albania a Pistoia.

In mezzo, un po’ di relax familiare proprio nel pistoiese, dove vivono ancora i genitori e i fratelli di Alban.

Te shtunen per nje mbremje te bukur dhe 100% shqiptare! Agliana, Itali 19.10.19 🇦🇱🇮🇹 Geplaatst door Alban Skenderaj op Dinsdag 15 oktober 2019

Perché in Italia?

Lo spiega lui stesso. È la vicinanza che da sempre sente nei confronti dell’Italia, al pari di tutti quegli albanesi che nel Belpaese si sono stabiliti e hanno costituito delle nuove radici senza dimenticare quelle di appartenenza.

Agliana, così come Pistoia, ospita un gran numero di residenti albanesi ben integrati e che quest’anno sono stati politicamente partecipi alle elezioni comunali.

Simbolo della seconda generazione di immigrati albanesi, Alban è nato in Albania e poi cresciuto in Italia dove ha mosso i primi passi da cantante, prima di decidere di tornare nel suo Paese per sfondare definitivamente nella sua carriera.

È lo specchio degli albanesi che, grazie all’integrazione, ce l’hanno fatta e la sua presenza è l’unione perfetta delle due culture e dei figli d’Albania che hanno avuto successo all’estero. Infatti, ad aprire la serata ci saranno anche dei cantanti albanesi emergenti della seconda generazione.

Ma chi è questa star del pop albanese?

Classe 1982, Alban, nato a Lushnja da una famiglia originaria di Valona, all’età di 14 anni ha seguito la strada coraggiosa di tanti emigrati in Italia: si è imbarcato con un amico, direzione Italia, senza dir niente alla sua famiglia.

Arriva a Pistoia, dove poi i genitori e i fratelli lo raggiungeranno, e lì inizia a studiare musica seguendo dei corsi di chitarra e canto. Ha ormai capito che la sua strada sono le sette note. E vuole riuscire nel campo riavvicinandosi alla sua madrepatria, l’Albania.

Tenace come solo i giovani sanno essere, si pone come obiettivo l’ammissione al Top Fest Albania, un concorso che ha dato un’affermazione a molti cantanti sconosciuti.

I primi successi risalgono appunto alla seconda edizione, quella del 2005, di Top Fest, in cui si fa conoscere al grande pubblico con la canzone ‘Vetëm ty’ (Solo tu), che arriva al primo posto. Vincitore ne è anche l’anno dopo, con la canzone ‘Diçka’ (Qualcosa), in duetto con la band kosovara Kthjellu.

Da allora in poi, il successo non l’ha più abbandonato. Oltre alla musica, si è dedicato, tra le altre cose, alla pubblicità, diventando testimonial Vodafone, e alla tv, entrando nella giuria di X-Factor Albania.

Anche nella sua vita personale è entrata la musica. Sua moglie è Miriam Cani, cantante albo-tedesca conosciuta nel 2008 e con cui si era presentato nel 2011 all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Albania.

Ora la coppia vive in Germania.