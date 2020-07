L’operazione, come riferisce l’Agenzia di informazione SIR, rientra nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, ed é stata disposta dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte a seguito della richiesta di assistenza internazionale formulata da alcuni Paesi esteri per contrastare gli effetti del virus e per limitarne l’ulteriore diffusione.

Oltre al personale, è stato predisposto un carico di mascherine e di altro materiale sanitario per le strutture ospedaliere albanesi.

Il primo gruppo di specialisti nel trattamento di pazienti affetti da Covid-19 è in partenza oggi da Bari con un volo messo a disposizione dalla Guardia di Finanza diretto a Tirana, dove sarà operativo per un periodo 15 giorni.

A fine marzo è stato l’Albania a mandare 30 medici dall’Albania che hanno prestato servizio nelle zone più colpite dell’Italia