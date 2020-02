Nel 2019 sono 40.508 i kosovari residenti in Italia. Il primato va a Treviso con 4969 cittadini residenti, seguita da Brescia (3684) e da Bolzano (2596). Sono questi alcuni dei dati emersi dal report dell’Istat e incentrato sulla popolazione residente kosovara in Italia.

Nella classifica delle prime 10 province è presente anche Siena (2157) al quarto posto, e Venezia al quinto posto (2116).

La presenza dei kosovari in Italia

I dati statistici messi a disposizione da Istat partono dal 2009 quando c’erano 7625 kosovari residenti. Questo fenomeno ha raggiunto il suo apice nel 2014 quando i kosovari residenti erano più di 46 mila (46248 kosovari), mentre negli anni successivi questo numero è gradualmente calato facendo registrare il minor numero di 40371 kosovari registrati in anagrafe nel 2018 per aumentare timidamente nel 2019 a 40508 persone.

La stragrande maggioranza dei kosovari risiede nel Nord Italia (72%). Questi i dati

I kosovari per regione

Il primato va alla regione Lombardia con 8400 cittadini residenti, seguita da Toscana (5608) e da Friuli-Venezia Giulia (3519).

Quando si parla di kosovari non si fa riferimento ad un etnia specifica e non si hanno dati suddivisi per etnia

