Settimana dell’Italia: da stasera a mezzanotte fino al 7 giugno le principali città albanesi saranno l’affascinante palcoscenico di eventi, incontri e spettacoli all’insegna del ponte culturale fra Italia e Albania.

L’organizzazione ha visto la collaborazione attiva tra Ambasciata Italiana di Tirana, Ministria e Kulturës, Istituto Italiano di Cultura, Consolato Generale d’Italia Valona, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Regione Puglia e rientra all’interno delle iniziative di Tirana Capitale Europea della Gioventù 2022.

Parma – Tirana

Già dalle 18 di oggi 31 maggio, Piazza Skanderbeg a Tirana sarà scenario di una sfilata di costumi di scena che verranno poi utilizzati durante lo spettacolo “Un ballo in maschera”, uno dei tanti eventi artistici in programma. Sarà in particolare l’Opera del Teatro Regio di Parma a portare a Tirana un vero e proprio allestimento d’eccezione con scenografia e costumi tradizionali dell’epoca.

La capitale saprà poi emozionarsi alla mezzanotte con l’accensione delle luminarie. Uno spettacolare gioco di luci e colori realizzato da sapienti maestri pugliesi che valorizzeranno le bellezze della città. Circa sessantamila lampadine a led che accoglieranno i passanti in shëtitorja Murat Toptani in una struttura a galleria con due portali d’ingresso.

La festa

Come anticipato, nel corso della settimana saranno molti gli appuntamenti suddivisi fra le varie città del paese: da Scutari ad Argirocastro, da Valona a Berat.

Un vero e proprio incontro culturale, un interscambio fra popoli vicini ma divisi dal mare.

Una festa d’amicizia celebrata fra spettacoli teatrali, mostre fotografiche ed appuntamenti letterali. E ancora cinema, balletto e poesia.

La musica protagonista

Tirana ospiterà anche una tappa di Sanremo Giovani World Tour 2022. Il prossimo 5 giugno cantanti albanesi come Marsela Cibukaj ed Alban Skenderaj si esibiranno insieme a giovani artisti della musica italiana come Litamme, Yuman, Samia e Martina Beltrami.

Ci saranno anche spazi per celebrare la tradizione culinaria italiana (Tra lo Show Cooking a Valona e Pizza Village a Tirana) e per valorizzare l’impegno delle Organizzazione Non Governative sul territorio albanese.

Ma non solo.

La tradizione arbëreshe

La kermesse affronterà anche alcuni temi che storicamente uniscono i due paesi: dalla diaspora alla tradizione arbëreshe.

Conoscere il passato guardando al futuro. E’ stato probabilmente questo il pensiero che ha guidato gli organizzatori ad inserire nel programma incontri sulla Sostenibilità. Si parlerà di veicoli ecosostenibili ma anche di Architettura ecosostenibile in ambito umanitario, grazie ad una mostra realizzata con il contributo di Emergency e dello studio di Architetti TAMassociati.

Il programma completo

Durante la settimana prenderà vita anche il progetto “Una vita da Social”. Si tratta di una campagna informativa organizzata dalla Polizia di Stato Italiana per informare e sensibilizzare i più giovani su rischi e pericoli connessi all’uso della rete, con particolare attenzione al cyberbullismo. A beneficiarne saranno gli alunni ed i docenti delle scuole delle città di Tirana, Scutari ,Valona e Durazzo.

La settimana chiuderà infine con il botto: previsto il concerto di Albano Carrisi, in scena il 7 giugno dalle 20 all’Anfiteatro del Lago di Tirana

Ecco il programma completo degli eventi:

Programma in lingua albanese

Programma in lingua italiana