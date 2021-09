Con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 luglio 2021 l’Albania è stata inserita nell’elenco “D” dell’Allegato 20 del al DPCM 2.3.2021.

Le persone provenienti dai Paesi in elenco D, possono entrare in Italia presentando green pass, test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti e Passenger Locator Form; in mancanza, dovranno effettuare 5 giorni di mini-quarantena e sottoporsi a test al termine dell’isolamento.

Dal 31 agosto, chi entra in Italia dall’ Albania, se vuole evitare la quarantena di 5 giorni e successivo tampone a termine quarantena, deve essere in possesso sia della certificazione di avvenuta e completo ciclo vaccinale, sia di un tampone molecolare o antigenico negativo, effettuato entro le 72 ore dall’arrivo in Italia. Quindi se non si è in possesso sia del green-pass sia del tampone bisogna fare la quarantena. Inoltre i vaccini riconosciuti sono solo quelli approvati da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), quindi Sinovac e Sputnik non hanno nessun valore.

Viaggi in Italia di cittadini italiani e stranieri

Compilare il formulario digitale di localizzazione, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF) https://app.euplf.eu/, da presentare in cartaceo o sul proprio dispositivo mobile a chiunque sia preposto ai controlli. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). Dimostrare di esserti sottoposto a test molecolare o antigenico, effettuato con tampone e con risultato negativo, nelle settantadue (72) ore precedenti l’arrivo in Italia. In mancanza delle certificazioni ai punti 2 e 3 (che sono cumulative, non alternative tra loro), puoi entrare comunque in Italia ma sei ancora soggetto all’isolamento fiduciario per cinque (5) giorni, e devi attivare la sorveglianza sanitaria, contattando il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Al termine dei cinque (5) giorni di isolamento, è necessario effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico.

I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto.

Per ulteriori informazioni potete cliccare su https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

Dove fare il tampone a Tirana

Per quanto riguarda l’ingresso dall’Italia in Albania, le nuove regole valide dal 6 settembre le potete consultare al seguente link: Ingresso in Albania dall’estero