Cresce l’attesa nella città di Bari per l’arrivo di S.E.mons. Arjan Dodaj, Arcivescovo di Tirana – Durazzo, che si tratterrà nel capoluogo pugliese per alcuni giorni e incontrerà la comunità albanese e quelle impegnate in progetti di amicizia e sostegno alla rinascita religiosa e civile dell’Albania, autorità religiose e civili del Comune e della Regione.

Martedì 7 giugno, mons. Arjan Dodaj incontrerà la comunità albanese di Bari, nel contesto di un’iniziativa organizzata dall’Associazione no profit Le Aquile di seta. All’evento sarà presente anche il Console Generale d’Albania a Bari sig. Arjan Vasjari. Alle 19.00 è prevista una Celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia di San Marcello.

L’Arcivescovo visiterà anche la Scuola di lingua albanese di Bari, inaugurata il 31 ottobre del 2021; un progetto rivolto ai piccoli studenti, nato dall’idea, dal lavoro e dal costante impegno dell’Associazione Le Aquile di seta, un’unione di Donne per le Donne, con l’occhio sempre attento alla promozione della cultura. Alle 20.30 si svolgerà un piccolo spettacolo presso il Centro Volto Santo e una cena a cura delle socie.

Mercoledì 8 giugno alle 19.00, presso l’Aula Sinodale della Curia Arcivescovile, in un evento in collaborazione con l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, l’Associazione Mediterraneo Frontiera di Pace e Stilo Editrice, si presenterà il libro Foglie e fiori di Vinçenc Prennushi, edito da Grecale Edizioni, che vedrà l’intervento di mons. Arjan Dodaj.

Oltre all’Arcivescovo di Tirana, interverranno il direttore editoriale di Stilo Vito Lacirignola e Anna Lattanzi, che sarà presente come critica letteraria e collaboratrice di Albania Letteraria. Le conclusioni saranno affidate a S.E. mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari – Bitonto e la moderazione a fra Piergiorgio Taneburgo, docente della Facoltà Teologica Pugliese.

S.E. mons. Dodaj si tratterrà qualche giorno in città, dove incontrerà anche le istituzioni laiche, come il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco di Bari.