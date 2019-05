Ieri, 26 maggio 2019, si sono tenute le elezioni europee. Gerarta Ballo, l’unica candidata di origine albanese dall’Italia, era inserita nella lista del PD nella circoscrizione Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) dove ha superato i 21.000 voti.

Per il Partito democratico-Siamo Europei-Pse i principali candidati votati sono stati Franco Roberti, che è il più votato dell’intera Circoscrizione Meridionale, dove ottiene oltre 147mila voti, seguito da Giosi Ferrandino (82mila) e Andrea Cozzolino (80mila).

I voti sono così divisi per regione

Abruzzo 792 voti

Chieti 241

L’Aquila 113

Pescara 182

Teramo 256

Basilicata 2795 voti

Matera 411

Potenza 2384

Calabria 6350 voti

Catanzaro 1314

Cosenza 3359

Crotone 289

Reggio Calabria 1079

Vibo Valentia 309

Campania 5178

Avellino 108

Benevento 103

Caserta 278

Napoli 4315

Salerno 374

Molise 336

Campobasso 323

Isernia 13

Puglia 5480

Bari 1170

Barleta-Andria-Trani 72

Brindisi 297

Foggia 275

Lecce 3006

Taranto 660

Chi è Gerarta Ballo

Gerarta Ballo ha 34 anni e viene dal mondo del volontariato, dell’associazionismo sociale e culturale. Ha mosso i primi passi lavorativi nelle redazioni giornalistiche giovanili di Torino, anche in radio. In seguito si è impegnata nel mondo della diplomazia, per due mandati all’Ambasciata d’Albania a Roma. Ha lavorato in rete con le associazioni italo-albanesi sul territorio italiano, imprenditori e professionisti, studenti e seconde generazioni. Come responsabile della diplomazia pubblica ha realizzato iniziative a carattere culturale, imprenditoriale, turistico, sociale, promuovendo la buona integrazione.

In Meridione ha sviluppato rapporti solidi con la minoranza linguistica Arbëresh (50 comuni bilingue nel Sud Italia), lavorando per la sua valorizzazione in rapporto alle istituzioni italiane e albanesi. Su un piano più ampio, è impegnata nella creazione di reti per promuovere le pari opportunità, con un focus sulle donne e le opportunità lavorative per i più giovani. Inoltre a breve uscirà un suo studio sulle seconde generazioni in Europa, che racconta i giovani europei figli di immigrati dal punto di vista sociologico, giuridico e culturale, pubblicato dalla FEPS.

Gerarta Ballo è nata in Albania e cresciuta in Italia dall’età di 11 anni. Si è laureata in Relazioni Internazionali all’Università degli Studi di Torino e ha conseguito un master in Politiche, Programmi e Progettazione Europea. È cittadina onoraria del Comune di Lungro, in provincia di Cosenza “..per l’attenzione, la presenza e la valorizzazione dei territori Arbëresh”.