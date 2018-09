Firenze Libro Aperto. Presenti i libri dell’autore albanese Robert Shkurti

Pubblicato il programma degli incontri e presentazioni che si terranno nella seconda edizione di Firenze Libro Aperto, il festival del libro che si svolge a Firenze, Fortezza da Basso dal 28 al 30 di settembre.

Centinaia gli appuntamenti in calendario durante tutte le giornate. Tra i libri potete trovare gli ultimi due libri di Robert Shkurti in lingua italiana “Tra due epoche” della casa editrice “Kimerik” e “Suhareka” della casa editrice “Arpeggio libero”,

Suhareka, di Robert Shkurti

Un romanzo nato dalla storia di una guerra troppo spesso dimenticata sebbene vicinissima a noi.

La vera storia della guerra in Kosovo: “Grazie all’aiuto degli Stati Uniti e della NATO, il popolo kosovaro poté finalmente liberarsi dal selvaggio giogo serbo, ma tale liberazione non fu indolore.

Il sangue di migliaia di albanesi venne versato da ogni parte del paese, macchiando di rosso i suoi monti ed il Campo del Kosovo. Persino la bandiera nazionale si accese di un rosso vivo, mentre la sua aquila bicefala, volando alta nei cieli, buttò il velo della morte in segno di lutto per i suoi figli caduti in nome della libertà.”

Suhareka Robert Shkurti

Editore: Arpeggio Libero

Edizione n. 1 (03/30/2017)

Copertina flessibile: 240 pagine

Tra due epoche

Fatmir e Fredi, amici d’infanzia, fuggiti dall’Albania durante il regime dittatoriale, si ritrovano dopo vent’anni in Italia e decidono di tornare in terra natia, con le rispettive famiglie, per trascorrere insieme le vacanze estive. Sarà un viaggio emotivo più che logistico, che condurrà i due amici, un’altra volta, su quella nave, in quel porto, per quelle strade…

Tra due epoche Robert Shkurti

Editore: Kimerik

Copertina flessibile: 270 pagine

Biografia di Robert Shkurti

Robert Shkurti è nato a Durazzo il 24 novembre 1962. Vive in Italia dal 1997, assieme alla propria famiglia. Oltre ai due libri presenti al festival è anche autore di tre romanzi e di un libro di poesie pubblicati in lingua albanese.