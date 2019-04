La scorsa settimana ha avuto luogo a palazzo Vegni a Firenze la presentazione del seminario Albania dei piccoli borghi: Un’esperienza formativa sulla conoscenza del patrimonio culturale dei centri d’arte minori dell’Albania.

L’evento è stato organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e ha visto una numerosa partecipazione tra studenti, docenti e rappresentanti di associazioni legate alla diaspora albanese in Italia.

Il seminario è rivolto agli studenti albanesi dell’Università di Firenze e rientra nella più ampia ricerca dedicata alla conoscenza e valorizzazione di alcune realtà rurali albanesi. Lo scopo è di costituire e promuovere delle linee guide in questa direzione grazie alla collaborazione tra l’Università, la International Organization of Migration (IOM) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

La giornata prevedeva un intenso programma articolato in chiave interdisciplinare che ha raggiunto il suo apice nella conferenza dell’antropologo Fatos Dingo intorno a temi e problematiche relative alle plurali identità albanesi, formatesi nel corso dei secoli ed ereditate fino a oggi.

La questione della struttura dell’identità ha sollevato riflessioni e dibattiti ricchi di spunti che attraversano inevitabilmente anche il delicato rapporto con il patrimonio culturale ed artistico, argomento centrale del seminario e delle future attività di ricerca ad esso legate.

Sarà possibile iscriversi fino al 12 aprile.

Al link si può trovare il programma completo con tutte le info sui contenuti e modalità di iscrizione.