Elezioni amministrative 2019. In queste settimane Albania News ha ampiamente dato spazio alla forte presenza di candidati di origine albanese alle ormai imminenti comunali ed alla presenza di Gerarta Ballo nella Circoscrizione Sud alle europee. Ad oggi sono 129 candidati di origine albanese censiti da Albania News.

Oggi vi presentiamo Emilian Stafa, candidato a Castelfranco Emilia, un comune di quasi 33 mila abitanti della provincia di Modena (Emilia Romagna) con la lista civica “Obiettivo Castelfranco Emilia” appoggiando il candidato sindaco Rosario Boccia. Nella stessa lista è presente un’altra candidata di origine albanese, Silda Sulmina.

Intervista a Emilian Stafa

Mi chiamo Emilian Stafa nato a Rrogozhinë (AL), sono di origine albanese.

Mi occupo in ambito legale (Avvocato) nei processi penali. Sono cresciuto fino all’età di 13 anni in Albania, mi sono trasferito in Emilia-Romagna dal 1999 dove ho ripreso i miei studi dalle medie alla conclusione della mia laurea in giurisprudenza nel anno 2014 alla facoltà di Modena e Reggio Emilia.

Mi sono candidato alle elezioni amministrative del 26 maggio per sostenere il candidato l’avvocato Rosario Boccia sindaco, perché è una lista civica svincolata dai partiti politici, per questo ho scelto di far parte come candidato del consiglio.

1. Qual è la tua proposta all’interno del programma della lista “Obiettivo Castelfranco Emilia”?

Il mio programma nella lista e la sicurezza dei cittadini in priorità del programma, soprattutto sostenuto da me in persona l’altro programma sono le politiche sociali.

2. In caso di vincita cosa pensi di proporre di innovativo per tutta la cittadinanza?

Penso che in caso di vincita di mantenere quel impegno che ci siamo presi davanti ai nostri cittadini e rispondere alle loro esigenze in base alle graduatorie dei cittadini, il mio impegno e di fare sentire i cittadini sicuri poter girare nella loro bellissima città e sentirsi sicuri a casa loro.

3. Secondo te perché ti dovranno votare?

Viviamo da anni a Castelfranco Emilia e con gli anni e che si dà fiducia alla gente, e con gli anni che si capisce il problema che noi abbiamo preso l’impegno di risolvere e far si che i cittadini ci votino perché credono nel nostro progetto per la loro sicurezza.

4. Essere in possesso di una doppia cittadinanza, appartenere a più culture e parlare più lingue è un punto di vantaggio o svantaggio secondo te e perché?

Per me avere la doppia cittadinanza è solo un vantaggio che significa rappresentare due paesi uno dove sei nato e cresciuto fino all’età di 13 anni e l’altro dove vivi porti avanti la famiglia il lavoro tutto quello che ti appartiene.

5. Sei di origine albanese. Cos’è l’Albania per te?

L’Albania per me e un paese che mi appartiene dalla nascita che tutti gli anni torno a visitare e trovare parenti . E un paese per chi non lo consce ha molto da visitare dal mare alle montagne.

6. Ci tieni ai sondaggi? Cosa dicono della lista in cui ti sei iscritto?

I sondaggi al giorno d’oggi servono per mettersi in mostra ma non per fare campagna. Della lista dove mi sono iscritto siamo soddisfatti da i nostri cittadini che vediamo tutti i giorni e da i loro complimenti per la nostra onesta che abbiamo messo disposizione dei cittadini.

7. Non pensi che ti abbiano scelto solamente per attingere i voti della tua comunità?

Personalmente no, visto che molte delle idee sono partite da me come quella della sicurezza.

8. Cosa hai da dire agli altri candidati di origine albanese che concorrono in altre liste?

Dico che non ha importanza i partiti che si fa parte ma quello che si fa da ognuno di noi, penso di aver fatto una scelta con passione e onestà.

