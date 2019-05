Elona Demi, 38enne emigrata albanese nata a Saranda, ha trionfato nelle elezioni locali di domenica diventando consigliere comunale di Sorbolo Mezzani, paese di quasi 13.000 abitanti nella provincia di Parma.

Elona Demi si era candidata con la lista ‘Per il Nuovo Comune’, con Nicola Cesari sindaco, il quale ha stravinto le elezioni raggiungendo addirittura il 69,36% delle preferenze.

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto e che hanno creduto in me dandomi la preferenza e permettendomi così di diventare Consigliere Comunale di Sorbolo Mezzani.

In particolare voglio ringraziare la comunità di Bogolese per la grande fiducia. Ora inizia la vera sfida è io mi impegnerò con senso di responsabilità e con umiltà cercando di dare il massimo per la mia comunità.

Grazie di cuore per la stima. Elona.” – ha postato Elona Demi su Facebook.

Chi è Elona Demi

Elona Demi vive a Sorbolo Mezzani, è laureata in Giurisprudenza (Università degli Studi di Bologna) e in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Parma. Attualmente lavora come libera professionista in ambito linguistico (traduzioni, interpretariato) e in particolare nell’insegnamento della lingua inglese per la quale possiede anche una certificazione abilitante all’insegnamento della lingua inglese agli stranieri dell’Università di Cambridge (GB).

La sua politica vuole basarsi principalmente sull’integrazione con proposte che vadano in questa direzione e non in passaggi burocratici e dispendiosi che non portano a nessun beneficio né all’immigrato e neanche alla società nella quale lo si vuole integrare.

L’integrazione che per lei vuol dire essere un cittadino qualunque della società in cui vivi senza il complesso dell’appartenenza e la voglia di revanscismo sociale proprio dovuto all’appartenenza. Significa, inoltre, imparare la cultura le tradizioni del paese in cui si vive e rispettarne le regole.

Un impegno civile che da parte sua non è mai mancato in questi anni, sia dal punto di vista sociale (che la vede parte di associazioni di volontariato) che da quello politico, per merito soprattutto del suo senso di responsabilità.

Il tutto senza mai dimenticare la sua terra natale, l’Albania, di cui va estremamente fiera:

“L’Albania è il paese dove sono nata e dove sono cresciuta e anche dove mi sono formata per certi aspetti. Vado fiera delle mie origini, ma senza strumentalizzazioni e senza fanatismi e patriottismi esagerati. E’ il mio valore aggiunto e il mio bagaglio culturale e anche storico e morale.”