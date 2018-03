Elezioni italiane, chi sono gli albanesi candidati? Anita Likmeta

Conosciamo la seconda candidata di origini albanesi che parteciperà alle elezioni del 4 Marzo. Il nostro Arbër Agalliu ci presenta Anita Likmeta, giovane imprenditrice che si candida con 10 Volte Meglio.

Anita Likmeta

Dottoressa in Storia medievale, moderna e contemporanea laureata in Lettere e Filosofia all’Università di Roma “La Sapienza“, Anita Likmeta è una storica, scrittrice e documentarista.

Nata a Durazzo in Albania si trasferisce in Italia con la famiglia all’età di 11 anni, dapprima nella cittadina di Pescara e in seguito a Roma dove ha frequentato l’Accademia di Recitazione “Corrado Pani”.

Nel 2011 si trasferisce a Parigi dove maturerà il suo saggio storico nonché tesi di laurea, discussa con il professore Giancarlo Giordano, in merito alle relazioni tra l’Albania e l’Italia nel periodo che va dal 1922 al 1943. Sempre a Parigi conosce una realtà culturale che l’ha portata a co-dirigere un documentario insieme al regista francese del collettivo Kourtrajmé Mohamed Mazouz dove ha intervistato il candidato premio Nobel per la letteratura e conterraneo Ismail Kadaré, l’artista Kiki Picasso, l’artista italiano Tanino Liberatore e il politico francese Francois Asselineau.

Il 13 ottobre del 2013 il giornale “Il Fatto Quotidiano” pubblica un suo articolo in cui racconta il viaggio che l’ha portata in Italia e la sua visione in merito alle politiche dell’immigrazione. Da gennaio 2014 scrive sull’Huffington Post diretto da Lucia Annunziata. Da aprile ad agosto 2015 ha collaborato per la pagina culturale IlGiornaleOff de Il Giornale diretto da Edoardo Sylos Labini. Il suo sito web

Buona visione

Anita Likmeta, in questo paese i giovani posso fare "10 volte meglio". +++ ELEZIONI ITALIANE, CHI SONO GLI ALBANESI CANDIDATI ? +++Conosciamo la seconda candidata di origini albanesi che parteciperà alle elezioni del 4 Marzo.Il nostro Arbër Agalliu ci presenta Anita Likmeta, giovane imprenditrice che si candida con 10 Volte Meglio.Buona visione. Posted by ALBANIA NEWS on Thursday, March 1, 2018

Guarda anche