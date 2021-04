La Farnesina ha registrato con soddisfazione lo svolgimento della tornata elettorale in Albania svoltasi domenica 25 aprile.

L’Italia si congratula per la buona organizzazione del processo elettorale, come indicato dall’OSCE/ODIHR nel suo rapporto preliminare, e in particolare per la professionalità e la trasparenza dimostrate dalla Commissione Elettorale Centrale e dal suo Commissario Ilirjan Celibashi.

Le denunce di presunti brogli e irregolarità dovranno essere valutate scrupolosamente e nel pieno rispetto delle procedure stabilite dal codice elettorale.

“Le elezioni di domenica 25 aprile contribuiscono in modo positivo al consolidamento dei processi democratici in Albania e rappresentano un importante passo in avanti nel suo percorso di avvicinamento all’Europa.

Dopo il confronto elettorale, è ora fondamentale che tutti gli attori politici si impegnino a lavorare per il bene del Paese, contribuendo al consolidamento delle istituzioni democratiche che trovano il loro punto di riferimento centrale in un Parlamento pienamente legittimo e funzionante.

L’auspicio dell’Italia è che tutte le forze politiche lavorino in modo coeso a sostegno dell’obiettivo strategico rappresentato dall’ingresso dell’Albania nell’Unione Europea, attraverso un dialogo costruttivo e rispettoso tra maggioranza e opposizione che permetta al Paese di affrontare con successo le sfide che lo attendono.

L’Italia continuerà a sostenere con ferma convinzione le istituzioni albanesi in questo percorso e le legittime aspirazioni del popolo albanese a far parte della famiglia europea.”

Anche l’ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci si è unito agli auguri della Farnesina:

“Le mie congratulazioni al Primo Ministro Edi Rama e al PS per il risultato elettorale. Complimenti a Lulzim Basha e ai leader degli altri partiti di opposizione per aver dato vita ad una campagna elettorale intensa e combattuta.

Per tutte le forze politiche, adesso è il momento di lavorare nell’interesse di tutti i cittadini albanesi, rispettando il risultato elettorale. Un’opposizione matura e responsabile è fondamentale in ogni democrazia.

Sostegno massimo all’Albania e alle sue istituzioni per una nuova stagione che veda tra le priorità l’avvio dei negoziati di adesione alla UE!”