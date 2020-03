Hanno fatto il giro del web le immagini del convoglio militare che porta le salme furi dalla città di Bergamo. I mezzi dell’esercito hanno portato una sessantina di bare in forni crematori di altre regioni.

Immagini che non sono sfuggiti al premier albanese Rama il quale ha pubblicato le foto come ammonimento per coloro che non vogliono rispettare le misure prese dal governo.

Il commento di Rama

Nella foto a destra il convoglio di camion dell’esercito italiano, che ieri sera hanno trasportato da Bergamo in altre 12 zone i corpi delle vittime di questa guerra perché il crematoio della città e sovraccarico, e non può affrontare tutta la cremazione delle salme e non ci sono più posti al cimitero.

Noi dobbiamo evitare con ogni mezzo e costo, questa catastrofe umanitaria che sta succedendo a Bergamo e nelle altre zone del Nord Italia, dove il sistema sanitario eccellente e caduto in ginocchio perché non si è difeso dal muro delle misure restrittive.

Pazienza, Pazienza, Pazienza. Tutti dobbiamo conoscere i rischi che incombono se non combattiamo finché siamo in tempo

