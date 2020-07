L’approvazione della riforma elettorale prima delle vacanze estive: è questa la richiesta rivolta dal ministero degli esteri italiano, Luigi Di Maio, al premier albanese Edi Rama e al leader del partito democratico Lulzim Basha durante le conversazioni telefoniche avute nella giornata di oggi.

Nelle due telefonate – come riportato da Shqiptarja.com – Di Maio ha espresso il suo apprezzamento per l’accordo sulla riforma elettorale raggiunto finora dalle forze politiche in Albania invitando i due leader ad approvare la legge in parlamento prima delle vacanze estive:

“E’ importante mantenere uno spirito costruttivo ed essere aperti al dialogo. La riforma elettorale conferma il fatto che entrambe le parti possono lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni.” – ha dichiarato il ministro Di Maio.

Quest’ultimo, parlando con il premier Rama, ha sottolineato l’importanza di proseguire nel processo di riforma, condizione fondamentale per l’adesione dell’Albania nell’Unione Europea:

“Per l’Italia il lavoro sulla riforma di giustizia rimane una questione chiave, che deve essere pienamente attuata al più presto. […] L’Italia offre all’Albania il pieno sostegno nel suo cammino verso l’Unione Europea.” – ha proseguito il ministro degli esteri italiano.

Il ministro Di Maio, inoltre, ha ringraziato sentitamente il premier Edi Rama per l’invio di personale sanitario in Italia nei mesi più difficili della pandemia di COVID-19, e ha rilanciato il contrasto al virus come nuovo campo di collaborazione tra Roma e Tirana.

La collaborazione nella lotta al Coronavirus rafforza ulteriormente il partenariato tra i due Paesi, anche rispetto alle sfide innescate sul piano economico dall’emergenza sanitaria globale.

Italia-Albania: una commissione economica comune

Allo scopo di stabilire una più stretta cooperazione nel settore dell’economia e di mitigare gli effetti negativi dell’ultima crisi causata dal COVID-19, il Ministro Di Maio ha proposto l’attivazione di una Commissione Economica Comune Italia – Albania, volta a consentire la fornitura del giusto impulso per aumentare gli investimenti tra i due paesi.