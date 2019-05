Il prossimo 26 maggio, in contemporanea con le elezioni europee, si terranno le elezioni amministrative italiane. Alle elezioni comunali di Biella nella regione di Piemonte sono cinque i candidati alla carica di primo cittadino, in 409 invece concorrono per uno dei 32 seggi del consiglio comunale.

Dashamir Kruja, il candidato di origini albanesi, si candida con la lista civica “Biella è Gentile” – in sostegno al candidato sindaco Dino Gentile – ha 50 anni di cui 30 vissuti in Italia. Lavora da 28 anni nel settore tessile, ha 3 figli

Intervista a Dashamir Kruja

“Ho deciso di candidarmi al fianco di Dino Gentile perché credo in lui e ho fiducia nei principi e nei valori che trasmette soprattutto ai giovani. Credo in questo progetto politico che mette le persone al centro di ogni nostra azione.”

1. Qual è la tua proposta all’interno del programma della lista? In caso di vincita cosa pensi di proporre di innovativo per tutta la cittadinanza?

La mia proposta all’interno del programma è lavorare di più per dare più possibilità ai giovani di sviluppo all’interno della nostra città (più lavoro ai giovani…). Rispetto alla posizione geografica trovare delle strategie per migliorare il collegamento tra Biella e il resto delle province.

2. Secondo te perché ti dovranno votare?

Mi dovranno votare perché oltre all’esperienza di 30 anni di lavoro nel tessile sempre nel territorio Biellese. Porto il mio bagaglio culturale da emigrante albanese, in più sono sposato con una cittadina cubana e l’insieme delle nostre due culture sono la dimostrazione della globalizzazione, specchi della realtà moderna.

3. Essere in possesso di una doppia cittadinanza, appartenere a più culture e parlare più lingue è un punto di vantaggio o svantaggio secondo te e perché?

Avere la doppia cittadinanza e parlare più lingue può essere solo che un vantaggio perché in questo periodo di forte emigrazione molto si rivedono in noi.

4. Sei di origine albanese. Cos’è l’Albania per te?

L’Albania per me è la mia patria, sono le mie radici.

5. Cosa significa avere un nome straniero nella tua quotidianità?

Sono fiero del mio nome straniero perché è unico e diverso.

6. Sei abbastanza italiano per chi ti voterà?

A chi mi voterà posso solo dire che dai miei 50 anni 30 sono vissuti in Italia…

7. Ci tieni ai sondaggi? Cosa dicono della lista in cui ti sei iscritto?

Ci tengo abbastanza ai sondaggi ma non troppo credo di più nella realtà delle persone. I sondaggi dicono che siamo al primo posto.

8. Cosa significa essere integrati secondo te e quali sono le proposte da fare per migliorare le politiche che riguardano l’immigrazione?

Secondo me integrarsi vuol dire rispettare le regole e le tradizioni di un popolo.

9. Non pensi che ti abbiano scelto solamente per attingere i voti della tua comunità?

Non credo che mi abbiano scelto solo per i voti credo di avere una mia unicità e posso apportare tanto al nostro partito.

Segui la pagina ufficiale della lista civica Biella è Gentile

Il prossimo 26 maggio, in contemporanea con le elezioni europee, si terranno le elezioni amministrative italiane. Ci siamo attivati a trovare i candidati di origine albanese che potete consultare qui

Interviste degli altri candidati: Admir Toto, Uljana Gazidede, Arli Dervishi , Jozef Gjura, Ina Dhimgjini,Ilda Beqo,Ben Kulli, Xheimina Dervishi, Armando Zotaj e Elona Gaxha