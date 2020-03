Con un avviso rivolto ai cittadini albanesi oggi l’Ambasciata d’Albania in Italia informa che saranno limitati tutti i servizi consolari eccetto quelli di emergenza. Inoltre l’Ambasciata invita i cittadini a rispettare i provvedimenti governativi per evitare più possibile la diffusione del coronavirus.

L’Ambasciata invita i cittadini a limitare i movimenti verso qualsiasi destinazione, compresa l’Albania, fino a quando la situazione non sarà normalizzata.

Avviso!

In seguito al decreto del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana n. 14 del 9.3.2020, sull’ulteriore intensificazione delle misure urgenti per prevenire la diffusione di COVID-19, su tutto il territorio italiano, l’Ambasciata d’Albania annuncia che il suo ufficio, nonché i consolati generali a Milano e Bari, cessano i servizi consolari a partire da oggi, 10 marzo 2020, fino a un secondo avviso.

I servizi consolari (ad eccezione di atti notarili e lasciapassare dei minori) continueranno a essere disponibili per i cittadini via posta, nonché per servizi di emergenze (come un permesso di trasporto del corpo, basato sul certificato medico delle autorità competenti). I cittadini che hanno un appuntamento per il rilascio del passaporto e carta d’identità in questi giorni saranno avvisati in una data successiva per fissare un nuovo appuntamento, una volta che la situazione sarà normalizzata. Vi invitiamo a controllare costantemente il nostro profilo Facebook, Twitter e i nostri siti ufficiali per nuovi aggiornamenti.

Tenendo conto delle gravi situazioni di pericolo e conseguenze, invitiamo tutti i cittadini ad affrontare questi momenti con una elevata responsabilità, nel rispetto rigoroso delle misure del Decreto, con piena fiducia nelle autorità italiane.

L’Ambasciata albanese, in conformità con il decreto in questione, raccomanda la calma, la prudenza e la limitazione dei movimenti verso qualsiasi destinazione, compresa l’Albania, fino a quando la situazione non sarà normalizzata.

Insieme e con l’impegno instancabile delle autorità italiane ce la faremo!

Il superamento della situazione dipende dal comportamento responsabile di ciascun di noi.

L’Ambasciata invita i cittadini albanesi a dare l’esempio personale unendosi alla chiamata “Rimango a casa” promosso dal governo italiano e della società civile.

