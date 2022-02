Il premier Edi Rama si è recato oggi, 7 febbraio, in visita in Italia, presso l’Università degli Studi della Tuscia – Viterbo.

Lo scopo di questa visita è la cooperazione nel campo dell’istruzione tra i due paesi, per quanto riguarda l’interconnessione delle università. “Lunedì 7 febbraio 2022, dalle 9:30 alle 16:00 circa, presso l’ auditorium in S.M. in Gradi si svolgerà il “meeting con i Rettori del Lazio e la delegazione Albanese.

I Rettori delle Università del Lazio incontrano la Ministra Maria Cristina Messa, il Primo Ministro Albanese Edi Rama, la Ministra dell’Educazione e dello Sport Albanese Evis Kushi, e i Rettori delle Università Albanesi.” comunica su Facebook l’Università degli Studi della Tuscia.

Studenti albanesi in Italia

Il sistema di istruzione italiano vede iscritti 240.000 studenti albanesi, il 1,3% della popolazione studentesca complessiva, composta di 8.664.000 studenti; il 10% di questi studia nel Lazio. L’Albania dunque si colloca al secondo posto dopo la Romania. Questi i dati contenuti nell’approfondimento statistico pubblicato dal Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).

Nel rapporto si evidenzia che, sul totale degli studenti con cittadinanza albanese, la percentuale dei nati in Italia (le seconde generazioni) è pari al 74,5% (85.144 studenti), dato in costante crescita com’è naturale per una comunità che ha iniziato a insediarsi in Italia da circa 30 anni.

“Questo – ha rimarcato il rettore Ubertini – sollecita a percorrere con determinazione la strada di essere costruttori di comunità allargate ed inclusive verso la internazionalizzazione della cultura e l’ampliamento delle conoscenze tecniche, scientifiche e culturali più in generale”.

Sono centocinquanta gli accordi di collaborazione già firmati trai due Paesi, ha ricordato la ministra Kushi.

“E’ un percorso – ha sottolineato il premier Rama – che ci vede accomunati anche storicamente e che dobbiamo fare insieme. I Paesi si distinguono per quello che hanno non per quello che sono”

C’è un legame speciale, per gli albanesi l’Italia è una parte della loro terra e dei loro sogni

Edi Rama

