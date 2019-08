Accordo tra i governi di Italia e Albania per il riconoscimento delle patenti di guida. A maggio di quest’anno il governo albanese aveva approvato la bozza illustrativa riguardante le nuove patenti di guida albanesi, rilasciate dal 2017 in avanti.

Ieri, 13 agosto 2019, è stato annunciato dalla direzione dei servizi di trasporto stradale albanese che la conversione avrà inizio effettivamente a partire dall’8 settembre 2019. La conversione della patente non è altro che il rilascio di una patente italiana al posto di quella albanese.

In base a questo accordo, il cittadino albanese in possesso di regolare patente di guida, può guidare in Italia entro 1 anno dalla data nella quale dichiara la propria residenza in Italia. Decorsa tale data, non può più mettersi alla guida, pena il ritiro della patente.

In ogni caso, il titolare della patente, anche se non può guidare, ha comunque altri 3 anni di tempo per chiedere la conversione del titolo di guida. Decorso anche tale termine, per ottenere la patente di guida deve seguire il regolare percorso di esame.

Qual’era il problema delle nuove patenti

Nonostante l’Albania abbia firmato accordi con diversi paesi (tra cui anche l’Italia) per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, il nuovo format albanese di quest’ultime (introdotto nel 2017) non era stato più riconosciuto dallo stato italiano. Il ministero del trasporto italiano non era stato avvisato di questo cambiamento e, soprattutto, di revisionare l’accordo. Il governo albanese per questo compito si era affidato alle ambasciate, che hanno informato il ministero degli esteri.

Il problema ovviamente non riguardava le patenti albanesi nel vecchio formato, rilasciate nel Paese delle Aquile dal 1 luglio 2015 al 2016, e per le quali i due paesi hanno già un accordo

Nuovo accordo tra i governi di Italia e Albania

La direzione dei servizi di trasporto stradale albanese ha annunciato che la conversione delle patenti di guida, sarà resa possibile grazie a un accordo reciproco firmato tra due governi. L’annuncio arriva pochi giorni dopo che la direzione del trasporto su strada ha dichiarato che, a partire dal 15 agosto, i documenti della patente di guida possono essere ritirati 30 minuti dopo il completamento dell’esame della patente di guida, riducendo così la scadenza di 15 giorni.

Nel frattempo, secondo la legge albanese, gli stranieri o i cittadini titolari di patenti di guida straniere o di patenti di guida internazionali, rilasciati da un paese straniero, possono guidare veicoli a cui hanno diritto nel territorio albanese, a condizione che non abbiano acquisito la residenza normale in Albania per più di un anno.

Questo articolo è disponibile anche in lingua albanese