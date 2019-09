A partire da oggi, 8 settembre 2019, anche l’Albania sarà nella lista degli stati non appartenenti all’Unione Europea che rilasciano patenti convertibili in Italia. Tutti i cittadini albanesi residenti in Italia fino a quattro anni, titolari di una patente di guida albanese del nuovo modello rilasciato dal 24.01.2017 potranno effettuare la conversione della patente in Italia.

Dopo due anni di confusione, si risolve la questione del riconoscimento della conversione delle patenti albanesi in Italia

Ci siamo dovuti occupare a più riprese del fatto che la nuova patente albanese (quella rilasciata dal 2017, per intenderci link ) non veniva riconosciuto in Italia.

Questo dipendeva dal fatto che era mancato da parte albanese una regolare comunicazione istituzionale utile a far sapere alla controparte italiane l’emissione della nuova patente.

Nel mese di maggio il governo albanese si era impegnato formalmente a risolvere il problema, ed aveva approvato una bozza illustrativa relativa alle nuove patenti da trasmettere al governo italiano.

Una volta ricevuto questa comunicazione ufficiale, il dipartimento italiano del trasporto ha trasmesso in data 3 settembre una circolare (link ) a tutti gli uffici competenti, affermando finalmente il diritto a convertire anche la nuova patente. Nella circolare si sottolinea inoltre che possono ancora essere convertite anche le vecchie patenti, portando a due il modello delle patenti albanesi considerate valide in Italia.

La circolare è stata trasmessa non solo agli uffici della Motorizzazione, ma anche alle forze dell’ordine che fino a pochi giorni fa consideravano gli autisti con la nuova patente albanese come se guidasse senza patente.

Ricordiamo che il cittadino albanese in possesso di regolare patente di guida, può guidare entro 1 anno dalla data nella quale dichiara la propria residenza in Italia. Decorsa tale data, non può più mettersi alla guida, pena il ritiro della patente.

Da quel momento, però, anche se non può guidare, ha comunque altri 3 anni di tempo per chiedere la conversione del titolo di guida. Decorso anche tale termine, per ottenere la patente di guida deve seguire il regolare percorso di esame.