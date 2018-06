La “Casa delle Traduzioni” di Roma assegna 2 borse di studio per traduttori extraeuropei

La biblioteca “Casa delle Traduzioni” ha indetto un bando per l’assegnazione di 4 borse di studio per la copertura dei costi di viaggio e soggiorno di due settimane per i traduttori europei e di 2 borse di studio per la copertura di costi di viaggio e soggiorno di 4 settimane per i traduttori che provengono da paesi extraeuropei.

Nello specifico, il Comitato Specifico della Casa delle Traduzioni ha ritenuto opportuno assegnare 4 borse di studio pari a un totale di 2600 euro per la copertura di costi di viaggio e soggiorno di due settimane per i traduttori europei e 2 borse di studio pari a un totale di 2400 euro per la copertura di costi di viaggio e soggiorno di quattro settimane per i traduttori che provengono da paesi extraeuropei.

Per partecipare è richiesto uno dei seguenti requisiti:



Avere un contratto di traduzione in corso di esecuzione al momento del soggiorno

Avere un progetto di ricerca nell’ambito della traduzione letteraria

Breve Curriculum Vitae corredato di nota bibliografica

Copia del contratto di traduzione o progetto di ricerca nell’ambito della traduzione letteraria

Modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte

Curriculum Vitae bibliografico del candidato – max punti 30/100

Validità del progetto di traduzione – max punti 30/100

Validità del progetto di ricerca max punti 25/100

Rilevanza dell’autore italiano oggetto della traduzione – max punti 20/100

Lingua di arrivo da privilegiare – max punti 20/100

Per maggiori informazioni consultare il Bando di Concorso

Inoltre, le domande di partecipazione – redatte in italiano – dovranno essere complete dei seguenti documenti:Le candidature verranno sottoposte a una commissione esaminatrice composta dai membri del comitato scientifico della Casa delle Traduzioni e dal responsabile della Biblioteca. Le candidature regolarmente pervenute saranno valutate in base ai seguenti criteri:A conclusione della valutazione la Commissione redigerà un verbale con la graduatoria, con cui annuncerà i vincitori delle borse di studio e le relative motivazioni. I candidati risultati vincitori dovranno rendersi disponibili a tenere incontri pubblici legati alle attività culturali della biblioteca, programmati in occasione del loro soggiorno in foresteria.