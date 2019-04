Il prossimo 26 maggio, in contemporanea con le elezioni europee, si terranno le elezioni amministrative italiane. Ci siamo attivati a trovare i candidati di origine albanese che potete consultare qui

Vi abbbiamo già presentato i primi sei candidati, Admir Toto, Uljana Gazidede, Arli Dervishi , Jozef Gjura, Ina Dhimgjini e Ilda Beqo.

Oggi vi presentiamo il settimo candidato, Ben Kulli, nato a Scutari, Albania.

Sono nato il 15 agosto 1976 a Shkodër Albania. Nel 1996 vengo nella splendida città di Ferrara a studiare nella facoltà di giurisprudenza.

Dopo tre anni interrompo gli studi per questioni economiche ed inizio lavorare in tempo pieno come apprendista nell’edilizia. Nel 2006 apri una mia azienda che oggi è diventata una vera e propria impresa con più soci e operai che abbiamo chiamato Estense Restauri.

Da un anno e mezzo faccio parte dell’Associazione Civica Culturale, che si chiama Forza Civica.

Ho deciso di dare il mio contributo come indipendente nella lista di Forza Italia Ferrara, per le elezioni amministrative 2019 per il candidato sindaco del centro destra Alan Fabbri

Intervista a Ben Kulli

Amo Ferrara è darò il mio contributo affinché questa città torni ad essere la città che tanti ci invidiavano: con una sua identità forte, con la bellezza, la tranquillità, la serenità

1. Qual è la tua proposta all’interno del programma di Forza Italia? In caso di vincita cosa pensi di proporre di innovativo per tutta la cittadinanza?

Proporrò di agevolare di più le piccole medie industrie, che negli anni a Ferrara stanno quasi scomparendo.

E di avere più cura delle periferie, che anche loro fanno parte della città

2. Secondo te perché ti dovranno votare?

Mi devono votare perché penso di aver dimostrato in tutti questi anni che si arrivano i grandi risultati non solo grazie alla politica, ma grazie al duro lavoro, sacrifici e rispetto per il prossimo.

3. Essere in possesso di una doppia cittadinanza, appartenere a più culture e parlare più lingue è un punto di vantaggio o svantaggio secondo te e perché?

E’ un punto di grande vantaggio. La prima è che parli due lingue.

4. Sei di origine albanese. Cos’è l’Albania per te?

In primis è la terra in qui sono nato e vissuto per 19 anni. La casa dove ho imparato i valori e il rispetto per il prossimo. Una parte di me rimane la, dove ogni anno ritorno ben volentieri e far conoscere ai miei figli la terra dove papà è nato, cresciuto, studiato, usanze, cultura e lingua. Le mie radici.

Che per colpa di un sistema governativo pessimo nei anni ha fatto sì che noi lasciassimo il nostro paese.

5. Cosa significa avere un nome straniero nella tua quotidianità?

L’unica mi chiedevano da dove venivo un nome/cognome così

6. Sei abbastanza italiano per chi ti voterà?

Certo mi sento parte di questa città, visto che qui ho trovato ospitalità, casa è soprattutto ho costruito la mia famiglia.

7. Ci tieni ai sondaggi? Cosa dicono della sua lista?

I sondaggio per elezioni amministrative per me sono inutili. Quello che conta sono le persone che mi dicono che mi fermano per strada e mi dicono che intendono votarmi, che mi segnalano questioni che sono importanti, gli amici che mi hanno incoraggiato e continuano ad incoraggiarmi per andare avanti in questa strada.

8. Cosa significa essere integrati secondo te e quali sono le proposte da fare per migliorare le politiche che riguardano l’immigrazione?

Integrato vuol dire rispettare il paese che ti ha accolto soprattutto i suoi usi e costumi

9. Noti qualche differenza tra i tuoi genitori e te nel modo in cui vivete l’Italia?

Si, loro hanno difficoltà di sentirsi a casa, per il semplice motivo che hanno passato sessantanni della loro vita in Albania.

10. Esiste una comunità albanese organizzata dove ti sei candidato/a? (tipo qualche associazione, una scuola, ecc). Quanti sono gli albanesi nella tua circoscrizione?

Si, associazione Vatra. Nella nostra città sono circa 1800 Albanesi. Circa 600 già cittadini Italiani, e gli altri già integrati e sistemati.

11. Non pensi che ti abbiano scelto solamente per attingere i voti della tua comunità?

Anche per quello, ma pensò che il voto sarà anche di tanti Italiani che conoscono la mia persona

12. Cosa hai da dire agli altri candidati di origine albanese che concorrono in altre liste?

In bocca al lupo, e che vincano tutti