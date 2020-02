🇮🇹 Continua l’impegno dell’associazione Scanderbeg in Albania a seguito del terribile sisma che ha colpito il paese il 26 novembre scorso.

In questa occasione la nostra associazione è felice ad annunciare che ha intrapreso una collaborazione con l’Associazione E.S.P.R.i -Emergenze Sociali Psicologiche Ricerca Intervento.

Un’Associazione di scambio, collaborazione e coordinamento di realtà e organismi con competenze nell’ambito della Psicologia dell’Emergenza, attivi su tutto il territorio nazionale e all’estero, impegnati soprattutto in azioni di supporto alla popolazione nella delicata fase del post-terremoto.

L’obbiettivo di questa collaborazione è quello di aiutare direttamente le persone coinvolte nel sisma garantendo supporto psicosociale, ma garantire soprattutto supporto ai psicologi albanesi nella messa a punto di strategie di sostegno per i target più vulnerabili, grazie alla preparazione e l’esperienza di psicologi e psichiatri Italiani he hanno partecipato nella gestione dell’emergenza terremoto in Aquila e centro Italia.

Per questo la nostra associazione in collaborazione con ESPRI e l’Ordine dei Psicologi albanesi, organizza con la collaborazione dell’Università Marin Barleti di Tirana, due giornate di formazione che si svolgeranno a Tirana nelle date del 15 e 16 Febbraio 2019.

La formazione è rivolta a tutti i psicologi albanesi e soprattutto ai psicologi impegnati nella gestione delle situazioni post-terremoto presso i centro di aiuto psicosociale.

🇦🇱 Ne vijim te nismes per te ndihmuar ne Shqiperi ne situaten e krijuar pas termetit te 26 nentorit, Shoqata Scanderbeg ne bashkepunim me Urdhrin e Psikologut ne Shqiperi dhe fale bashkepunimit me shoqaten E.S.P.R.I,nje nga shoqatat me te mira ne Itali e specializuar ne trajtimin e traumave psikologjike ne rastet e emergjencave, organizon trajnimin: “NDIHMA PSIKOLOGJIKE NE SITUATA EMERGJENTE”.

Trajnimi i drejtohet psikologeve shqiptar te angazhuar ne trajtimin e problemeve psikologjike te krijuara ne popullate nga situata e termetit qe goditi Shqiperin. Nje grup psikologesh dhe psikatresh Italiane, nga me te sukseshmit ne fushen e emergjencave do te trajnoje psikologet shqiptar me metodat dhe mjetet me bashkohore ne trajtimin e situatave te veshtira ne raste emergjence.

Ky takim realizohet fale bashkepunimit te firmosur nga shoqata Scanderbeg dhe shoqata e Psikologeve Italian E.S.P.R.I si dhe Urdheri i Psikolohur te Shqiperise.

Takimi i pare do te zhvillohet ne Universitetin Marin Barleti ne Tirane ne datat 15-16 shkurt 2020. Ciklet e trajnime do te vazhdojne gjate gjithe vitit.