Aprirà a Parma domani 6 novembre e proseguirà fino al 7 dicembre il Mese della Cultura Albanese, le cui attività sono patrocinate dall’Associazione Scanderbeg che ha sede nella città emiliana.

Momento clou del mese sarà proprio la data finale, quella del 7 dicembre, quando verrà intitolato un monumento a Scanderbeg e Parma sarà la prima città del nord Italia ad averne uno.

Parlano in nome e per conto dell’Associazione e della comunità albanese di Parma e provincia Nicoletta Paci, Marion Gajda, Illir Gjika, Gerilda Prekaj e Sonila Otobashi, alcuni dei membri attivi della ‘Scanderbeg Parma’.

La scelta del mese di novembre non è nemmeno casuale, giacché è proprio in novembre che si festeggia la Festa dell’Indipendenza albanese del 1912. A dicembre, all’inaugurazione del monumento a Scanderbeg, è probabile l’arrivo del Sindaco di Tirana, che approfitterà della visita per visitare Parma e la comunità albanese locale.

Mese denso di tante iniziative, quindi: si parte dai corsi di lingua albanese, per passare alle rassegne letterarie e cinematografiche, il tutto nello spirito di utilizzare lo spazio pubblico come contenitore sociale di condivisione e diffusione della conoscenza del Paese delle Aquile anche ai cittadini di Parma.

In più, il Mese della Cultura albanese è anche trampolino di presentazione della nuova generazione emergente di albanesi della diaspora, che diventeranno parte attiva nella realizzazione della manifestazione.

Questo il programma completo