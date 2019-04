Obiettivo tutelare la lingua, la storia e la cultura albanese presso la comunità albanese in Italia.

La comunità albanese è una tra le più numerose e meglio integrate realtà di migranti presenti sia a Rovigo sia nel resto dell’Italia.

Per i cittadini di origine albanese l’integrazione comporta il rischio della perdita della cultura e dell’identità nazionale, soprattutto per le nuove generazioni nate e cresciute in Italia con particolare riferimento alla lingua albanese.

Infatti, le nuove generazioni, che nascono e crescono in Italia, utilizzano quotidianamente e prevalentemente la lingua italiana sia nel contesto scolastico sia in quello sociale, perdendo così l’opportunità di acquisire allo stesso modo la conoscenza della lingua albanese, ovvero la lingua dei propri genitori.

Per tale ragione, in seno alla comunità albanese di Rovigo e dintorni è maturata la decisione di creare una associazione avente come scopo principale la tutela e la promozione della lingua, della cultura e della storia albanese.

Infatti, integrarsi in una società non significa sostituire la cultura della nazione d’origine con quella della terra ospitante, bensì aggiungere al proprio patrimonio conoscitivo la nuova cultura con cui si entra in contatto, senza mai perdere le proprie radici culturali e storiche e, soprattutto, linguistiche.

Inoltre, oggi più che mai, la padronanza di una o più lingue straniere è una delle competenze fondamentali per affrontare con competitività il mondo del lavoro. L’inglese è importante sul lavoro, ma spesso non basta per comunicare in tutti i contesti lavorativi e, come per esempio, in settori come il turismo o il commercio internazionale. Le nuove generazioni di cittadini italiani di origine albanese hanno la fortuna di nascere in un contesto familiare bilingue. Pertanto, tale eredità culturale necessità di essere conservata e coltivata anche per il suo insito ed immenso valore.

L’associazione D.U.A., quindi, si fonda su queste premesse, rivolgendosi a tutti i cittadini di origine albanese con l’obiettivo primario di garantire l’integrazione sociale degli stessi sul territorio italiano ed al contempo di salvaguardare l’identità culturale di appartenenza degli associati.

D.U.A. si propone di realizzare tali finalità mediante l’organizzazione di corsi di lingua e cultura albanese; l’organizzazione di iniziative culturali per divulgare la conoscenza della storia e della cultura albanese in Italia; la tutela dei diritti individuali e collettivi delle persone e, in particolare, dei cittadini albanesi presenti sul territorio italiano.

Il Consiglio Direttivo dell’associazione

Alfred Tershalla (Consigliere)

Altin Cela (Consigliere)

Armando Ceci (Consigliere)

Astrit Beshiri (Consigliere)

Eldi Aliraj (Segretario)

Elvis Kosho (Consigliere)

Fatjon Aliraj (Vicepresidente)

Hamid Dajzmaili (Consigliere)

Taulant Aliraj (Presidente)

Contatto

Il Presidente dell’Associazione D.U.A., Dott. Taulant Aliraj, esprime con entusiasmo di avere portato a termine, insieme agli altri soci fondatori, un percorso di collaborazioni, incontri e seminari iniziato da più di un anno:

“Abbiamo raggiunto un traguardo molto significativo: la costituzione dell’Associazione con la partecipazione di oltre quaranta soci fondatori.

Il prossimo obbiettivo è l’apertura dei corsi di lingua, cultura e storia albanese: corsi rivolti prima di tutto ai ragazzi di origine albanese, ma aperti a tutti i giovani desiderosi di entrare in contatto e conoscere la lingua e la cultura albanese.

Anche la scelta della data del 25 aprile, ricorrenza del giorno della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, non era lasciata al caso, ma voleva rimarcare il fatto che la storia è il sentiero, tracciato dai nostri antenati, dove si svilupperà il nostro futuro, motivo per cui non va mai lasciata in oblio.

Un traguardo, quindi, che in realtà segna solo l’inizio di un lungo percorso di progetti futuri.”