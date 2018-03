Novara, 24 Marzo: un concerto di musica classica per consolidare i legami tra Albania e Italia

Associazione Ura, nata da un gruppo di giovani albanesi per rafforzare l’amicizia tra la loro cittadina d’adozione e la loro Terra d’origine, organizza insieme agli artisti un concerto di musica classica.

L’associazione ha come base costitutiva la promozione dei valori culturali che mirano al consolidamento dei legami tra il popolo albanese e quello italiano.

“L’associazione URA è presente dal 2011 nel territorio del Novarese e anno dopo anno abbiamo realizzato diversi eventi coinvolgendo la comunità albanese e la cittadinanza Novarese. Gli ultimi anni abbiamo visto un interesse crescente verso la nostra associazione, da parte di tutta la comunità e con ciò l’esigenza di elevare la qualità dei nostri eventi” – spiega Osjon Osja uno dei fondatori.

L’associazione Ura con il sostegno della comunità delle istituzioni locali e del Consolato Albanese di Milano ha avviato da poco un corso di lingua Albanese per i bambini nati e cresciuti in Italia.

“Il corso non mira solo ad insegnare una seconda lingua ai bambini ma rafforzare la coesione sociale e soprattutto familiare. Molti nonni di bambini nati in Italia hanno difficolta a comunicare con i loro amati nipotini e sentire i loro nipoti parlare nella loro lingua madre è per loro motivo di gioia.

E importante anche per le famiglie composte da copie miste e per questo a breve voliamo attivare un corso anche per gli adulti.” – racconta Blerina Lika una delle madri e una delle coordinatrici della Scuola di Albanese URA

Il ricavato del concerto sarà devoluto a sostegno della Scuola di lingua Albanese

L’evento del 24 marzo mira a fare conoscere la musica classica Albanese ma anche Italiana fatta da artisti professionisti.

La compagine degli artisti: Pianisti: Edlira Karaboja, Andrea Zanforlin e il giovane pianista Federico Benetti, Soprano Gesu Zefi e Basso Artan Lika porterà in scena brani di musica lirica.

Entrata con un contributo minimo volontario di 10€.

Per maggiori informazioni