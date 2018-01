Italia-Albania: 60 Miglia, la distanza che unisce

I tramonti sul lago di Scutari riempiono l’aria di un colore arancione, a metà tra il fuoco e l’argilla. Un carro trainato da un vecchio cavallo passeggia sulla riva, sullo sfondo qualche turista immerge i piedi seduto sul molo.

I tramonti sul lago di Scutari sono difficili da dimenticare. Poco distante da quelle rive si trova Vraka, un insieme di piccoli villaggi attraversati da una storia recente che li lega a doppio filo con la sponda italiana dell’Adriatico.

Francesca, Federico, Federica, Linda e Andrea hanno messo piede per la prima volta a Boriç, il villaggio centrale di Vraka, nell’estate 2011. Spaesati e curiosi sono partiti da Roma alla volta dell’Albania del Nord ad un campo di volontariato organizzato dall’AGESCI, la più grande associazione di Scout italiana.

Oggi a distanza di 6 anni 60 Miglia, l’Associazione nata da quella esperienza di vita, conta più di 20 soci e organizza attività in Albania e in Italia coinvolgendo più di 300 persone l’anno.

Italia-Albania: 60 Miglia, un ponte per lo sviluppo

“Saliti sul traghetto per tornare in Italia già sapevamo che stavamo lasciando un pezzo di noi a Boriç – ci racconta Francesca Remiddi, presidente dell’Associazione 60 Miglia – da quell’estate non abbiamo più smesso di tornare. Insieme ai nostri amici e collaboratori albanesi abbiamo deciso di fornire un supporto concreto alla popolazione di Boriç, creando un ponte di sviluppo e internazionalismo tra i nostri due Paesi.”

Da allora 60 Miglia non si è più fermata. Costruendo una rete di realtà del territorio, dalla parrocchia locale alle associazioni di Scutari e Roma, ha avviato e realizzato progetti di sviluppo nell’area di Vraka.

“Insieme ai nostri soci albanesi abbiamo da subito individuato e analizzato i bisogni della popolazione. – continua Francesca Remiddi – Vraka è un’area rurale, e nonostante l’Albania stia cambiando a vista d’occhio, le zone non urbane vivono ancora forti disagi soprattutto per l’assenza di servizi e infrastrutture.”

Oggi Entela e Albana possono frequentare uno dei migliori licei di Scutari grazie alle borse di studio promosse dall’Associazione; la popolazione di Boriç ha accesso a visite mediche gratuite e supporto infermieristico senza dover raggiungere Scutari e per 6 anni, ogni anno, più di 100 bambini hanno giocato nei campi estivi organizzati dai volontari italiani e albanesi.

Associazione 60 Miglia Associazione 60 Miglia Associazione 60 Miglia Associazione 60 Miglia Associazione 60 Miglia

Le attività continuano, mettiamoci in contatto

Le attività dell’associazione non si fermano però alla Terra delle Aquile, come ci spiega la presidente: “In Italia la percezione dell’Albania è ancora quella di un Paese lontano, Albania è una parola che fa viaggiare la mente alle migrazioni degli anni ’90 e niente più. Per questo uno dei nostri obiettivi è promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni del Nord Albania tramite eventi culturali, spettacoli, cene sociali e attività nelle scuole di Roma.”

Francesca ci lascia con un appello alla società civile di Scutari: “Boriç e gli altri villaggi di Vraka si trovano a poco più di 6 km da Scutari. Ma questi 6 km equivalgono a 600 in materia di assistenza, servizi, qualità della vita e tutela dei diritti. Per sostenere concretamente la popolazione è necessario diminuire questa distanza, e per farlo è necessario creare una rete di associazioni e organizzazioni. La nostra proposta è semplice: mettiamoci in contatto per aumentare il nostro impatto.”