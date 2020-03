L’associazione Iskander ti invita a partecipare a “Lontano dalla mia terra”, un contest di disegno e pittura che racconta la lontananza da casa, dalla propria terra d’origine, dai propri affetti, da ciò che più si ama.

Iskander, nel suo impegno nel promuovere e abbracciare la cultura albanese in Italia, ha da sempre a cuore la ricerca delle proprie radici, di quel filo invisibile che ci lega alla terra che chiamiamo “casa”, in qualsiasi posto del mondo si trovi.

Riteniamo che la lontananza non sia solo portatrice di emozioni malinconiche, ma che sia anche un’occasione per sperimentare, mettersi alla ricerca, imparare e condividere. Il tema è stato da sempre trattato in lungo e in largo da ogni arte, proprio per il suo potenziale espressivo. Questa volta tocca a te.

L’obiettivo è quello di lasciar correre le tue emozioni su un foglio di carta bianca, utilizzando gli strumenti e le tecniche che preferisci.

*ATTENZIONE*

Per partecipare al contest basta compilare il form e inviare all’indirizzo iskander.castriot@gmail.com una foto o una scansione dell’opera, opportunamente firmata, entro lunedì 30/03/2020 alle ore 12:00. Si consiglia di inviare i lavori scannerizzati, oppure catturati con app-scanner per smartphone. Scaduto il termine, provvederemo a raccogliere le opere in un album che pubblicheremo sulla pagina Facebook dell’associazione Iskander. A quel punto, l’autore potrà condividere la propria foto e raccogliere i primi voti!

Vincerà la foto che si aggiudicherà più like/reactions su Facebook, perché riteniamo giusto che siate voi stessi (insieme a tutti seguaci social) a decretare la vittoria. N.B. affinché i voti risultino validi, occorre che i like (o le reactions) siano aggiunti alla foto e non alla condivisione.

Il vincitore avrà diritto a un buono di 20 € spendibile presso la libreria Tamu di Napoli. Non esistono limiti o restrizioni, di età o altro tipo, alla partecipazione, che è completamente gratuita.