Festa della Donna a Parma: le tradizioni e le culture delle donne toccano Albania

Forum Donne Indipendenti Parma organizza una serie di incontri per celebrare e ricordare tutte le donne che con il loro impegno, la loro presenza e talento in tutti i campi hanno potuto contribuire alla nostra società. Albania News è media partner di questi eventi.

In occasione della giornata dedicata alla donna, nel mese di marzo, le tradizioni e le culture delle donne del mondo toccheranno l’Albania con la pluripremiata scrittrice Anilda Ibrahimi grazie alla collaborazione del Forum delle Donne Indipendenti.

La scrittrice albanese presenterà il suo ultimo romanzo il 9 Marzo alle 18,30 presso la libreria Feltrinelli del Barilla Center e il giorno dopo, sabato 10 marzo, nell’Aula Magna dell’Istituto Giordani, nel pomeriggio presso l’hotel LINK 124 nell’incontro “Donne d’Albania” si terrà un incontro con la Ibrahimi in dialogo con altre scrittrici albanesi.

Women’s March Festival 2018: Giornata Internazionale della Donna

CENA DI BENEFICENZA CON MUSICA, DANZE E MOSTRA PITTORICA.

Sabato 03.03.2018, ore 19:00, presso Hotel San Marco, Ponte Taro, (PR)

Cena, musica e premiazione, mostra pittorica. Raccolta di offerte libere a scopo di finanziare l’attività della scuola albanese “Scanderbeg Parma”.

“IL TUO NOME È UNA PROMESSA”

Venerdì 09.03.2018, ore 18:30, presso Libreria Feltrinelli (Barilla Center)

Invitata speciale la scrittrice Anilda Ibrahimi con la sua ultima pubblicazione “Il tuo nome è una promessa”. Un romanzo che descrive l’aiuto dato alla popolazione ebrea da parte degli albanesi, che rischiarono le proprie vite e quelle dei propri famigliari.

GIORNATA EUROPEA DEI GIUSTI

Sabato 10.03.2018, ore 11:00, presso istituto Giordani Parma (Aula MAGNA)

Forum Donne Indipendenti, in collaborazione con l’istituto Giordani e la scuola albanese “Scanderbeg Parma”, la comunità ebraica di Parma, organizza un incontro con l’autrice Anilda Ibrahimi per scoprire il contributo dei albanesi dato alla popolazione ebrea durante la II Guerra Mondiale, in occasione della giornata europea dei GIUSTI.

DONNE D’ALBANIA

Sabato 10.03.2018, ore 16.30 presso Hotel Link 124

Un incontro con la scrittrice Anilda Ibrahimi, la pittrice Elona Marika, la soprano Mimoza Rama e la pianista Monika Bekolli.

IL SANGUE È VITA

Sabato 24.03.2018, ore 15:30, presso Via Gramsci 22 Parma

Campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue. Partecipano all’iniziativa le associazioni: Avis Provinciale di Parma, Forum Donne Indipendenti, Associazione Voce Nuova Tunisia, Associazione Al-Amal, Associazione Amici D’Africa Parma, Associazione Verdi Tunisini di Parma.

