L’Associazione delle donne albanesi a Bari, “Aquile di Seta”, nata solo pochi mesi fa, ma molto attiva e instancabile nella sua attività nonostante il periodo anomalo della pandemia che purtroppo ci ha condizionati tutti nella vita professionale e quella personale, nell’ambito della giornata internazionale della donna, 8 Marzo 2021, organizza un evento online, in cui riunisce un gruppo di donne albanesi, presenti in Italia da ben trent’anni.

L’incontro online, con moderatrici Aurela Hasku e Fabiola Ismaili, avverrà sabato, 6 marzo alle ore 18.00 ed è gradita la partecipazione di tutti voi, il vostro supporto ed interesse.

L’interazione tra le relatrici presenti con domande e risposte sull’universo femminile in generale e quello albanese in Italia in particolare, sarà fulcro dell’incontro.

Verrà trattata la tematica della vita della donna italo-albanese in modo parallelo tra entrambe le realtà dei nostri due rispettivi paesi.

Le relatrici presenti appartengono a diverse sfere dell’universo femminile, in quanto ognuna svolge una determinata professione e riporta la sua esperienza specifica nell’ambito che rappresenta, in base alle competenze ed alle esperienze personali.

Evento per l’8 MARZO

LE DONNE FANNO LA STORIA

La diaspora albanese al femminile

Incontro Sabato 6 marzo alle ore 18.00

Piattaforma Zoom

Moderatrice Aurela Hasku & Fabiola Ismaili

Responsabile Informatica – Rezarta Hysenaj (Rizzi)

Consulente d’Immagine e autrice della locandina- Viola Magjistari

L’artista italo-albanese Aksinja Xhoja

Dott.ssa Klodiana Cuka

Suor Roza Biba

Prof.ssa Valentina Ndou

Anila Cili

Dott.ssa Arianita Nebi

Violinista Anila Bodini

Dott.ssa Ina Ali

8 Marzo è la giornata internazionale dei diritti della Donna, istituita per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche per non dimenticare le discriminazioni e le violenze che le donne subiscono in quanto tali.

Come Associazione abbiamo deciso di cominciare a dialogare tra di noi, partendo da una parola importante “RIFLESSIONE”. Abbiamo scelto questa data significativa per raccontare le nostre storie personali, che potrebbero essere punto di partenza per le nostre figlie, sorelle e amiche. Vorremo parlare delle nostre origini comuni, dei motivi che ci hanno spinte a lasciare la nostra terra e delle difficoltà che abbiamo incontrato per la strada.

Uno degli obiettivi delle “Aquile di Seta” è di tutelare e valorizzare la storia e il passato della Diaspora albanese in Italia, volgendo lo sguardo al futuro della comunità, e per questo abbiamo scelto di raccontare la storia delle donne albanesi in Puglia e a Bari, unendole tutte in un’unica cornice di confronto.

Si tratta di un confronto per RACCONTARE ESPERIENZE, DIFFONDERE IDEE, DARE CONSIGLI.

Il fulcro del confronto sarà: “Cosa vuol dire essere Donna ed essere donna albanese in Italia”?

Sarà cura del gruppo organizzativo di elaborare in maniera sofisticata e chiara la presentazione di ognuna delle invitate, membri dell’incontro.

L’incontro si svolgerà toccando degli argomenti che portano a descrivere la nostra integrazione e il nostro diventare e essere parte attiva di una società che abbiamo scelto di nostra volontà oppure come unica possibile soluzione.

Pagina ufficiale facebook dell’associazione Le Aquile di Seta