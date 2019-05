Il prossimo 26 maggio, in contemporanea con le elezioni europee, si terranno le elezioni amministrative italiane. Ci siamo attivati a trovare i candidati di origine albanese che potete consultare qui

Vi abbbiamo già presentato i primi 8 candidati, Admir Toto, Uljana Gazidede, Arli Dervishi , Jozef Gjura, Ina Dhimgjini, Ilda Beqo, Ben Kulli e Xheimina Dervishi

Oggi vi presentiamo il nono candidato, Armando Zotaj

Armando Zotaj – Comune di Casale Monferrato (AL) di 33727 abitanti nella regione di Piemonte. Si candida con Forza Italia con il candidato Sindaco Federico Riboldi – è nato a Fier, Albania e ha 36 anni

In Italia ho conseguito le medie superiori. Sono sposato e ho una figlia di 8 anni. Lavoro in proprio, gestisco una pizzeria.

Mi candido con la lista di Forza Italia, candidato sindaco Federico Riboldi del centro destra.

Intervista a Armando Zotaj

“Mi candido perché a Casale Monferrato siamo una comunità molto numerosa e importante e possiamo fare qualcosa per la nostra comunità”

1. In caso di vincita cosa pensi di proporre di innovativo per tutta la cittadinanza?

In caso di vincita, la prima cosa che vorrei fare, sarebbe una classe per i bambini albanesi, se fosse possibile un’associazione culturale.

2. Secondo te perché ti dovranno votare?

Mi dovrebbero votare, perché avrebbero in comune una voce importante e soprattutto io non mi candido per trovare solo un impiego.

3. Essere in possesso di una doppia cittadinanza, appartenere a più culture e parlare più lingue è un punto di vantaggio o svantaggio secondo te e perché?

Secondo me, avere doppia cittadinanza è solo un favore, perché puoi essere votato sia da stranieri di origine, ma anche da italiani che secondo me, sono molto aperti culturalmente.

4. Sei di origine albanese. Cos’è l’Albania per te?

Sono di origine albanese.

L’Albania per me è tutto, però l’Italia è casa mia ormai. Sono arrivato qui che avevo 14 anni e adesso ne ho 36 anni e ho visto nascere mia figlia qui a Casale Monferrato, quindi Casale è tutto per me!

5. Ci tieni ai sondaggi?

Dei sondaggi credo poco, preferisco i risultati reali!

6. Cosa significa essere integrati secondo te e quali sono le proposte da fare per migliorare le politiche che riguardano l’immigrazione?

Casale è una delle città d’Italia che ha sempre accolto i migranti. Negli anni ’90 ha aperto le porte agli albanesi.

Ormai gli albanesi sono molto rispettati e convivono benissimo con i casalesi.

7. Noti qualche differenza tra i tuoi genitori e te nel modo in cui vivete l’Italia?

Non noto nessuna differenza tra me e i miei genitori. Ci siamo integrati benissimo tutti!

Lingua madre rimane sempre l’albanese.

Però come nelle nazionali calcistiche, l’Albania e l’Italia sono nel mio cuore la stessa cosa, anche per le lingue.

8. Esiste una comunità albanese organizzata dove ti sei candidato/a? (tipo qualche associazione, una scuola, ecc). Quanti sono gli albanesi nella tua circoscrizione?

Purtroppo non c’è una comunità organizzata, non ci sono associazioni, né scuole albanesi.

Residenti siamo circa 2000.

9. Non pensi che ti abbiano scelto solamente per attingere i voti della tua comunità?

e liste si fanno per attirare voti, visto che per avere la preferenza devi scrivere il cognome, però se sei nelle liste dei partiti importanti puoi anche vincere.

Le liste civiche sono giusto per attirare i voti e soprattutto spaccare i voti degli albanesi, secondo me, ovviamente.

