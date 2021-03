Il giornalista Arbër Agalliu di Albania News è stato premiato dal comune arbëreshe di San Martino di Finita (Bashkia e Shën Mërtirit in arbërisht) in provincia di Cosenza, all’evento “Milano: Sfida Antirazzista”, tenutosi il 21 Marzo 2021 e organizzato il 21 Marzo 2021 in vista della Giornata Internazionale Contro La Discriminazione Razziale (indetta dall’ONU nel 1966) in collaborazione con il Comune di Milano e l’UNAR.

Insieme al comune arbëresh calabrese, in questo riconoscimento al giornalista italo-albanese, ha preso parte anche l’Associazione LIFE Onlus di Milano, di seguito le motivazioni con le è stato deciso di riconoscere l’attivismo di Agalliu in questo giorno tanto significativo a livello internazionale:

“Giovane attivista e giornalista di origine albanese, vero esempio per i giovani, italiani e di seconda generazione, che rappresentano il presente ed il futuro del nostro paese, il filo conduttore tra chi ha vissuto i processi migratori di ieri come noi arbëreshë e chi lo ha vissuto in epoca più recente, senza mai piegarsi davanti agli ostacoli e lottando con tutte le energie contro ogni forma di discriminazione.”

Un grazie di cuore al vicepresidente dell’Ass. Life Onlus Rocco Lanatà, al sindaco di S. Martino di Finita Paolo Calabrese, all’assessore Illary Licursi e a tutta la giunta comunale, sono state le prime reazioni a caldo di Arbër Agalliu.

È anche grazie ai gesti come questi, dove si scopre di non essere soli, che si continua a lottare senza sosta contro le discriminazioni, per un Mondo più giusto, più inclusivo e più bello.

Grazie/faleminderit, ha concluso il giornalista e attivista italo-albanese.