Arli Dervishi, candidato di origine albanese al consiglio comunale di Almese (Torino) nelle ultime amministrative, è stato il secondo più votato nella lista civica vincente ‘Almese Bene Comune’ con Ombretta Bertolo sindaco.

Il 23enne nato in Italia ha raggiunto quindi il suo obiettivo (grazie alle 136 preferenze) e ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuto e votato con un lungo post sul suo profilo Facebook:

“Grazie a tutti i nostri sostenitori, grazie a chi ci ha sostenuto fin da subito, grazie a chi ha votato la nostra lista nel segreto del seggio elettorale, grazie a chi ha deciso di darmi la propria fiducia scrivendo il mio nome sulla scheda. Almese Bene Comune, con candidato sindaco Ombretta Bertolo, ha vinto le elezioni amministrative 2019 con il 69% dei voti rispetto al 31% dei nostri avversari della Lega.

Clamorosamente sono stato il secondo candidato consigliere più votato nel comune di Almese con 136 preferenze, mentre il primo ne ha ottenute 142. Sono rimasto colpito da questo risultato poiché durante la giornata avevo saputo che il partito più votato per le Regionali e le Europee ad Almese è stato proprio la Lega perciò ritenevo difficile poter raggiungere così tante preferenze viste le mie origini straniere.

Quando ho visto i risultati il mio cuore si è riempito di gioia e per questo ringrazio vivamente tutti i miei elettori, in particolare tutti i miei amici e le loro famiglie che hanno contribuito all’esito positivo in maniera determinante.” – si legge nel post di Arli Dervishi

Chi è Arli Dervishi

Arli Dervishi, nato in Italia il 21/05/1996, studente al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali – Studi Europei; è neolaureato al corso di Laurea Triennale in Scienze Internazionali, dello Sviluppo e della Cooperazione.

Ha sempre incentrato il suo percorso di formazione sulle attività di volontariato. Attraverso il gruppo Scout Almese 1, di cui ha fatto parte fin da bambino, ha svolto il ruolo di animatore dei ragazzi per due anni. In seguito all’inizio dei suoi studi universitari ha voluto estendere il suo aiuto in diverse realtà sociali, come la mensa dei poveri di San Salvario e ad oggi la Scuola della Pace della Comunità di Sant’Egidio a Torino, dove svolge attività con i bambini.

Da pochi mesi si occupa del circolo giovanile Giovani al Centro in collaborazione con il Comune di Almese per poter dare un posto a ragazzi e ragazze del paese e per formare i cittadini del domani.

