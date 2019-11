Alvin è finalmente libero! Dopo quasi un mese di paura e trepidazione per il bimbo albanese di 11 anni, portato dalla madre nel 2014 nei territori dello Stato islamico in Siria, è finalmente arrivata la notizia tanto attesa.

Comunicato stampa

Alvin è uscito dal campo Al Hawl. Afrim Berisha ha comunicato con Alvin al telefono, gli ha detto che le persone che lo stanno accompagnando sono amici di papà e non deve avere paura. “Va bene papà, sto arrivando” è stata la risposta del piccolo campione.

Sappiamo che Alvin sta bene e si trova in un posto sicuro, sappiamo che si sta lavorando per riportarlo a casa. Afrim è in attesa, non sa quando e dove arriverà Alvin. Ad oggi non abbiamo notizie certe. Stiamo aspettando con ansia e speranza la fine di questa attesa che dura da troppi anni. Di più non possiamo dire.

Infine: Afrim per il momento non ha nulla da dichiarare perché questo è il momento dell’attesa ed ogni contatto aggiunge ansia. Quando sarà il momento di parlare, risponderemo a tutte le domande. Grazie!

Një komunikim e shkurtër: Alvini ka dalë nga kampi Al Hawl. Afrim Berisha ka komunikuar me Alvinin me telefon, i ka… Geplaatst door Darien Levani op Donderdag 7 november 2019

Alvin liberato dal campo di prigionia dell’Isis in Siria

Alvin Berisha, undici anni, era stato portato via dall’Italia dalla madre diventata foreign fighter via Internet. La madre sarebbe poi rimasta uccisa durante un bombardamento e dopo la sua morte il piccolo è finito nel campo profughi che ospita migliaia di mogli di miliziani del Califfato con i loro bambini, nella parte nord-orientale della Siria. Dal 2014 di lui si erano perse le tracce. La tragica vicenda del piccolo Alvin è stata sollevata da Le Iene. Nato in Italia da genitori originari dell’Albania, Alvin è stato portato via dalla madre nel 2014: la donna ha deciso di scappare in Siria e di andare a vivere nei territori controllati dal sedicente Stato islamico

