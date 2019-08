La famiglia Syla vive nel villaggio montano di Blerim, nel nord dell’Albania. La loro quotidianità, cadenzata da ritmi antichi, ruota intorno all’allevamento delle capre, arte antica e cardine dell’economia familiare. Foto di Valery Poshtarov

“Due fratelli, le loro mogli e figli, insieme ai loro genitori anziani – questa è la casa patriarcale dei Syla, tipica famiglia di agricoltori in Albania settentrionale. I suoi membri condividono un tetto, ma soprattutto – un modo di vita. Tutta la famiglia partecipa ai lavori della fattoria di famiglia nel villaggio di montagna di Blerim, nel nord dell’Albania. La strada che porta al villaggio è così accidentata che, soprattutto durante l’inverno, i Syla rimangono isolati per mesi. Suzana, la moglie di Shkëlzen, il fratello maggiore, ha studiato infermieristica e spesso in inverno aiuta le donne a partorire lontano da dottori ed ospedali. I volti, segnati dalla fatica, raccontano un verità profonda, scritta dall’aspro vento della montagna”, Valery Poshtarov