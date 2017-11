Il futuro e la montagna – La storia di Pashk e Malbora

Il futuro e la montagna

Il futuro e la montagna, 29/11/2017Osservatorio Balcani Caucaso TranseuropaPashk e Malbora, marito e moglie, vivono assieme ai genitori di lui in una zona isolata nel nord dell'Albania. Lui è veterinario e viene da una famiglia di allevatori, lei si augura di iniziare presto ad insegnare. La loro storiaPashk ha da poco ricevuto un finanziamento per costruire una nuova stalla da parte del programma "Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura famigliare del nord Albania"E' un'iniziativa promossa da due ong italiane – Reggio Terzo Mondo (RTM) e Cooperazione per lo sviluppo paesi emergenti (COSPE) – con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). L’obiettivo dell’iniziativa è lo sviluppo eco-sostenibile di uno dei territori più arretrati dell’Albania.Reportage: Francesco Martino/Valentina VivonaRiprese: Valentina VivonaDrone: Ivo Danchev Montaggio: Davide Sighele

