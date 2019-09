Tra le montagne dell’Albania settentrionale le greggi si arrampicano su ripidi pendii esposti al vento secco. Sono i pascoli di Hamzi, dove i pastori condividono lo stesso difficile destino delle capre che accudiscono. Il fotoracconto di Valery Poshtarov

Ad Hamzi, come in molti altri luoghi della regione, le foreste sono state tagliate per venderne il legname. Di conseguenza, i terreni sono stati soggetti a forte erosione e le greggi rischiano spesso di rimanere senz’acqua. I quattro pastori qui ritratti hanno dovuto costruire pozzi di abbeveraggio lungo il percorso verso i pascoli più alti. Questo è l’unico modo per garantire che le capre continuino a dare latte. La battaglia per salvare il proprio sostentamento è in realtà una battaglia per salvare la natura. Una battaglia in nome della vita.