L’Albania chiude le frontiere con l’Italia oggi e molti passeggeri che avevano acquistato un biglietto aereo si sono arresi dopo la cancellazione dei voli, scegliendo i traghetti.

Nel porto di Bari oggi sono scese 1200 persone come riferisce il noto imprenditore e giornalista italo-albanese Carlo Bollino, il quale ha attaccato duramente l’Autorità portuale di Bari per il mancato rispetto delle misure di emergenza.

Misure anti coronavirus nel porto di Bari? 1200 persone provenienti dall’Albania (che da oggi ha chiuso tutti i collegamenti passeggeri con l’Italia), sono rimasti in coda per ore questa mattina, in attesa del controllo passaporti.

Al varco di polizia si poteva accedere cinque per volta, nel frattempo fuori si restava ammassati così, in barba agli ordini del governo di conservare le distanze di sicurezza per evitare il contagio. Ma il porto di Bari, si sa, è una repubblica indipendente con regole tutte sue.

Nessun medico né all’imbarco ieri sera né allo sbarco questa mattina per controllare lo stato di salute dei viaggiatori.

E nessuna forma di organizzazione per imporre o consentire le distanze di sicurezza. Ora che il traffico passeggeri con l’Albania è sospeso, forse è la volta buona che l’autorità portuale potrà toccare con mano quanto valgono in termini di introiti questi passeggeri che ogni giorno, da anni, vengono vessati in questo modo, e cosa significherà non averli più (sia pure solo per un po’).

