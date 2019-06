Albania/ Sgarbi: “La Carfagna si scopre statista e parla di quello che non sa”

Non so se sia mai stata in Albania, ma io che sono stato in numerose occasioni con il Governo di Sali Berisha, di Fatos Nano e di Edi Rama, non riesco a capire come l’istanza democratica delle elezioni amministrative debba essere sospesa – come mai avverrebbe in Italia – per volontà del Presidente”

Spiega Sgarbi: “La gazzarra di una parte politica impresentabile, e dalla Carfagna rappresentata come una richiesta di equità attraverso illazioni arbitrarie e inscenate manifestazioni di piazza contro il Governo Rama, è un’arma analoga a quella che potrebbero usare Forza Nuova o Casa Pound contro un Governo eletto”

Poi Sgarbi osserva: “Non si capisce perché l’Unione Europea e l’Italia dovrebbero intervenire per l’allarme insensato di chi, candidandosi a guidare un partito, ignora i consolidati rapporti di amiciIa tra Edi Rama e Silvio Berlusconi, e anche le visite istituzionali di Rama in tempi difficili per il suo Governo”

Conclude Sgarbi: “Se la Carfagna avesse un decimo delle capacità politiche e di governo di Edi Rama eviterebbe gaffe basate sulla cattiva informazione e su fonti allarmistiche che cercano di abbattere il primo ministro con deplorevoli sceneggiate che saranno smentite proprio dal voto capillare delle amministrative”

