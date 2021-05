Attraverso un annuncio sul sito ufficiale, il Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri albanese, ha annunciato che sono state completate le procedure per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida. L’accordo, quindi, entrerà in vigore lunedì 12 luglio.

***

L’accordo spiega che le procedure interne da parte italiana relative all’accordo per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra Albania e Italia sono state completate, si pensa verso inizio maggio, e che tale accordo entrerà in vigore dopo 60 giorni, più precisamente il 12 luglio 2021.

L’accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra i due Paesi è stato concordato il 12 marzo durante l’incontro in Italia del Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri, Olta Xhaçka con il suo omologo Luigi Di Maio.

Successivamente, il 18 marzo è stato firmato a Tirana l’accordo tra il ministro Xhaçka e l’ambasciatore italiano in Albania, Fabrizio Bucci.

Questo accordo sarà valido per 5 anni, e al termine di questo periodo le parti si potranno nuovamente incontrare, per discutere sul rinnovo del presente accordo.

In ogni caso, per tutti i cittadini interessanti, è bene rivolgersi direttamente all’Ufficio della Motorizzazione locale per avere informazioni più dettagliate sulla conversione della propria patente.

Quali sono i documenti necessari?

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, con l’indicazione della data e luogo dell prima acquisizione di residenza in Italia

Certificato medico in bollo con una foto

Due foto, di cui una autenticata

Patente albanese in corso di validità

Traduzione integrale giurata della patente di guida

Fotocopia del documento di identità

Fotocopia del Codice Fiscale

Fotocopia del Permesso di soggiorno / carta di soggiorno oppure ricevuta postale in caso di primo rilascio o rinnovo.

I cittadini albanesi che non risiedono stabilmente in Italia ma sono di passaggio o sono in viaggio per brevi periodi, possono circolare liberamente se in possesso di una patente di guida internazionale accompagnata dalla patente nazionale albanese in corso di validità.