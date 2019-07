Nei primi sei mesi del 2019, 680 emigrati albanesi irregolari sono stati rimpatriati dall’Italia in Albania. Un valore che “regala” all’Albania il primo posto nella classifica degli emigrati irregolari di diversa nazionalità individuati dalle autorità italiane.

I dati ufficiali sono stati presentati nei giorni scorsi in un rapporto sulla situazione dell’immigrazione in Italia nella commissione Affari costituzionali alla Camera da Mauro Palma, garante dei detenuti.

I dati

Nel primo semestre del 2019 dal territorio italiano sono stati rimpatriati 2839 immigrati irregolari, con al primo posto i cittadini albanesi (praticamente uno su quattro). Entro la fine dell’anno si prevede che il numero degli immigrati rimpatriati salga a circa 6000, valore simile a quelli degli ultimi anni.

Alle spalle dei cittadini albanesi ci sono i tunisini, con circa 300 rimpatriati nei primi sei mesi di quest’anno. Seguono i cittadini di Perù, Ucraina e Cina.

Il rapporto della Commissione parlamentare italiana, inoltre, ha reso noto che gli immigrati rimpatriati compongono soltanto il 39% del numero totale di immigrati che hanno ricevuto l’ordine di espulsione dal territorio italiano.

Per quanto riguarda le statistiche dei rimpatri per tutta l’Italia vi consigliamo di consultare l’articolo preparato da Il Sole 24 Ore.

Eurostat: 19.000 cittadini albanesi hanno richiesto asilo nell’UE nel 2018

L’istituto di statistica europeo non ha ancora pubblicato nessun dato in riferimento alle richieste d’asilo nei paesi UE per il 2019. Per quanto riguarda lo scorso anno, invece, le richieste d’asilo dei cittadini albanesi hanno rappresentato il 3% del totale.

Il valore – 19.000 – è diminuito nel corso degli anni dopo che aveva raggiunto il record nel 2015, con 69.000 richiedenti asilo.

Nel 2016, infatti, il valore si è dimezzato scendendo a 33.000 richieste, mentre altre graduali decrescite sono state registrate nel 2017 (26.000 richieste) e ora nel 2018.

Tuttavia, rapportando questi dati alla popolazione, l’Albania continua a rimanere al primo posto per quanto riguarda le richieste d’asilo secondo quanto riportato dalla rivista economica albanese albanese Monitor. Ogni 1000 abitanti, precisamente, il Paese delle Aquile ha il valore record di 6,6 richiedenti asilo.

Alle sue spalle la Georgia, con 4,6 richiedenti asilo ogni 1000 abitanti, e la Siria, con 4,4 richiedenti asilo ogni 1000 abitanti. Nelle prime trenta posizioni ci sono principalmente paesi in guerra o paesi in forte crisi economica, come Venezuela e Turchia.