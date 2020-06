L’Ambasciata della Repubblica d’Albania a Roma informa i cittadini albanesi che il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania, con l’Atto Normativo n. 23, del 3 giugno 2020, ha deciso di prorogare la validità dei passaporti scaduti nel 2020, fino al 31 dicembre 2020.

Di conseguenza, i cittadini che desiderano viaggiare in Albania con passaporto scaduto nel 2020 (e non prima) non hanno bisogno di disporre di un lasciapassare.

L’atto normativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 giugno 2020 non era ancora chiaro, ovvero non si sapeva se questo provvedimento valeva anche per gli albanesi che si trovano in Italia e che non hanno potuto rinnovare il passaporto in Albania a causa della pandemia. Ma oggi con un comunicato ufficiale sulla propria pagina Facebook, l’Ambasciata d’Albania a Roma né da conferma: coloro ai quali il passaporto è scaduto ne 2020 possono viaggiare senza il lasciapassare. Attenzione, non vale per i passaporti scaduti prima del 2020.

L’atto normativo approvato nella riunione del Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania, del 3 giugno 2020:

Atto Normativo

Aggiunta sulla legge N. 8668, data 23.10.2000, “Sul rilascio del passaporto ai cittadini albanesi valido per l’espatrio”

Ai sensi dell’articolo 101 della Costituzione, su proposta del Primo Ministro e Ministro per l’Europa e gli Affari esteri e il Ministro degli interni, il Consiglio dei ministri

Ha deciso:

Articolo 2

Nella legge n. 8668, del 23.10.2000, ” Sul rilascio del passaporto ai cittadini albanesi valido per l’espatrio “, modificato, dopo l’articolo 14/2, è aggiunto l’articolo 14/3, con questo contenuto:

Articolo 14/3

Disposizione transitoria

Il periodo di validità dei passaporti dei cittadini albanesi, con scadenza nel 2020, è prorogato fino al 31 dicembre 2020. “.

Entrata in vigore

Questo atto normativo entra in vigore immediatamente ed è pubblicato nella “Gazzetta ufficiale”.

Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Romë informon qytetarët shqiptarë se Këshilli i Ministrave të Republikës së… Posted by Ambasciata d'Albania in Italia / Ambasada e Shqipërisë në Itali on Thursday, June 25, 2020