La comunità albanese presente sul territorio del comune di Remedello ha offerto del materiale necessario alla protezione civile accompagnandolo con questa lettera:

Spett.le Protezione civile.

Nel nome della comunità albanese e nel segno di ringraziamento per il popolo italiano per quello che sta facendo per tutti noi, abbiamo pensato di contribuire nel nostro piccolo, per aiutare in questa situazione difficile per tutti quanti con del materiale di prima necessità (guanti e tute) per dimostrare la nostra presenza.

Pubblicità

Sicuri che insieme ce la faremo

Il comune di Remedello ha risposto immediatamente ringraziando la comunità albanese e il consigliere comunale originario di Lushnja.

Pubblicità

“Ringraziamo davvero di cuore i nostri concittadini di origini albanesi che per il tramite del nostro Consigliere Comunale Altin Hysenbelliu hanno donato alla Protezione Civile di Remedello materiale di prima necessità (guanti e tute monouso). Un bellissimo esempio di solidarietà in questo tragico momento di “guerra silenziosa” che sicuramente vinceremo noi!

Grazie Altin e grazie a tutti Voi amici albanesi” si scrive nella pagina Facebook del comune

Ringraziamo davvero di cuore i nostri concittadini di origini albanesi che per il tramite del nostro Consigliere… Geplaatst door Comune Remedello op Woensdag 1 april 2020