Riccardo Luli, ballerino diciannovenne originario di Lezhe, è stato uno dei venti allievi della Scuola di ballo dell’Accademia teatro alla Scala che hanno brillantemente superato gli esami finali e conseguito l’ambito diploma.

La sua, come quella di moltissimi altri albanesi, è una storia di emigrazione: era il 1991, infatti, quando mamma Luiza e papà Nikolin fuggirono dal Paese delle Aquile, in piena crisi dopo la caduta del regime comunista.

Luiza era al sesto mese di gravidanza quando attraversò il mare per arrivare prima a Brindisi per poi spostarsi in Friuli Venezia Giulia. Proprio qui ha partorito la primogenita Paola, il primo parto – come riporta il Gazzettino – tra gli albanesi arrivati, tant’è che in ospedale andò a trovarla l’allora prefetto di Pordenone.

Decisero di stabilirsi a San Vito al Tagliamento e, qualche anno più tardi, arrivò anche Riccardo che ora diciannove anni dopo ha coronato il suo sogno nel cassetto.

La passione per la danza

“Fin da piccolo avevo la passione per la danza. Ho mosso i primi passi alla Scuola di danza Isadora di San Vito, nella quale sono entrato a 9 anni per frequentare i corsi di danze urbane.” – racconta Riccardo al Gazzettino.

Il suo percorso è iniziato con un ciclo di lezioni individuali che gli hanno permesso di avere le basi della danza classica. In seguito, è stato parte di un progetto sperimentale all’avviamento professionale con altre scuole della regione e a soli 12 anni è stato affiancato all’altrettanto talentuosa Beatrice Babuin. La coppia l’anno successivo vinse ben 4 concorsi a livello internazionale

Un graduale crescendo che l’ha portato a 14 anni, dopo solo tre anni di studio, a sostenere l’audizione per il quarto corso dell’Accademia milanese. Una volta superate le audizioni, Riccardo si è trasferito a Milano; dopo anni di sacrifici e duro studio, sabato è arrivato il meritato riconoscimento del diploma della scuola di ballo dell’Accademia della Scala.

Un nuovo importante punto di partenza per il ragazzo di origine albanese, a cui tuttavia penserà dopo gli esami di stato scolastici:

“Vedrò che succede nei prossimi mesi. Intanto mi concentro sugli esami scolastici“. – ha concluso Riccardo per il Gazzettino.

