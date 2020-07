L’Italia in aiuto dell’Albania durante l’emergenza covid-19: è partita oggi per Tirana una squadra composta da sette unità, tra medici ed infermieri; insieme a loro è decollato un carico di 500mila mascherine chirurgiche.

Un gesto di vicinanza nei confronti di un Paese amico e alleato che è stato al fianco dell’Italia nella fase più acuta della pandemia con l’invio di personale sanitario albanese. Del team fa parte anche Eni Bardhi, infermiera albanese 30enne di Lodi cresciuta e formatasi in Italia, che è stata intervistata da Report TV non appena l’aereo è atterrato a Tirana.

“Sono andata via dall’Albania con la mia famiglia quando avevo 10 anni per studiare. Questa possibilità che mi è stata data dai due paesi e dall’ospedale in cui lavoro è molto emozionante per due motivi: per quello che sto facendo e per dove lo sto facendo, la mia terra natale che non può essere dimenticata.

Quando mi hanno comunicato che sarei venuta in Albania ho pianto dall’emozione. L’ho detto subito alla mia famiglia. Loro sono molto contenti, sono persone che non dimenticano il paese da cui veniamo soprattutto perché il rispetto e i valori che ho provengono da questo paese. Per questo è doppiamente emozionante per me e per la mia famiglia.

Spero di aiutare in questi 14 giorni l’ospedale in cui lavoreremo per quel che è stata la nostra esperienza con il COVID-19.” – ha dichiarata l’infermiera albanese.

La squadra, accolta all’arrivo dalla Ministra della Sanità albanese Ogerta Manastirliu e dall’Ambasciatore italiano in Albania Fabrizio Bucci, svolgerà attività di consulenza e assistenza, nonché di formazione su aspetti sanitari specifici di diagnosi e contrasto al covid.

Come sottolineato dal Ministro Di Maio, la cooperazione internazionale è cruciale per sconfiggere il coronavirus e la collaborazione tra Italia e Albania è un modello di successo che rafforza ulteriormente il partenariato strategico tra i nostri Paesi.

Edi Rama: grazie Italia

Il primo ministro albanese Edi Rama ha ringraziato l’Italia per il gesto d’aiuto nei confronti dell’Albania:

“Grazie Italia. Grazie al team della Protezione Civile Italiana atterrato a Tirana per aiutarci con la loro impagabile esperienza in prima linea contro il COVID-19. Insieme come sempre.” – recita il post Facebook del premier Rama.