L’Ambasciatore albanese in Italia, Anila Bitri Lani, e il coordinatore del comitato tecnico-scientifico del governo italiano per l’emergenza COVID-19, Agostino Miozzo (presente in Albania dopo il sisma del 26 novembre come capo della Protezione Civile Italiana), hanno accolto a Roma il gruppo di ciclisti di Conegliano Veneto al termine del tour dedicato ai medici e agli infermieri albanesi giunti in Italia durante l’emergenza COVID-19.

Più di 1.000 km in bici per dire grazie

Il gruppo di ciclisti “Alè Azzurri” ha percorso più di 1300 km da Conegliano Veneto (città di residenza dell’ex ct della Nazionale albanese, Gianni De Biasi) in bicicletta per potersi recare all’ambasciata albanese e ringraziare, in videoconferenza, i medici e gli infermieri albanesi che durante l’emergenza da Covid-19 si sono spesi all’ospedale di Brescia.

Inizialmente, il tour prevedeva diverse tappe nei Balcani per poi raggiungere la destinazione finale Tirana, dove il gruppo di ciclisti avrebbe ringraziato di persona l’equipe medica arrivata in Italia e il primo ministro albanese Edi Rama. Tuttavia, le restrizioni causa COVID-19 hanno obbligato il gruppo ad apportare delle modifiche al viaggio.

L’arrivo a Tirana è stato metaforicamente sostituito con quello in Piazza Albania a Roma, dove si trova il monumento dell’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Scanderbeg.

Il gruppo è stato accolto dall’Ambasciatore albanese in Italia, Anila Bitri Lani, il coordinatore del comitato tecnico-scientifico del governo italiano per l’emergenza COVID-19, Agostino Miozzo e dal campione albanese di ciclismo Eugert Zhupa, il quale ha preso parte per ben quattro volte al Giro d’Italia. Presente, inoltre, in videochiamata anche il tecnico italiano Gianni De Biasi.

“Un incontro emozionante e sentito. Siamo grandi amici anche nei giorni difficili. Un altro momento simbolico e importante che testimonia il legame di cuore tra i nostri paesi e la nostra gente. Un mare di solidarietà e fratellanza ci unisce.” – si legge nel post pubblicato su Facebook dall’Ambasciata albanese in Italia dedicato all’evento.